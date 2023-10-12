Что эксклюзивного нашли историки в капсуле времени, которую извлекли в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка с содержимым капсулы времени

12 октября 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Большая часть предметов оказалась мало уникальной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) открылась первая выставка-распаковка «Вскрытие показало», где горожане могут познакомиться с предметами, которые извлекли из капсулы времени в год 300-летие города. Несмотря на всеобщее разочарование в содержимом капсулы, внутри резервуара оказалась эксклюзивная вещь, которой нет в общем доступе, передает корреспондент URA.RU. Летом публика находилась в предвкушении и поскорее хотела узнать, что же лежит в капсуле, которую поместили под землю в 1973 году. Однако горожане оказались несколько удивлены ведь вместо документальных фильмов, кинолент театральных постановок и фильма про вытрезвитель внутри находилось множество книг, газет, сувениров, немного документов и одна пленка с голосами. «Список [свердловского архитектора] Петра Деминцева, если в него всмотреться, содержит предметы, которые можно прочитать, посмотреть, послушать. Но, к сожалению, его проект кто-то сгубил, мы до сих пор гадаем [как это произошло]. В итоге появился усеченный перечень: из прошлого варианта изъяли все самое интересное — записи, планы города. Из всего эксклюзивного осталась аудиопленка с выступлением председателей горсовета Анны Бычковой (единственная женщина-мэр — прим. URA.RU), Алексея Пушкарева и почетного гражданина Свердловска, вальцовщика Верх-Исетского завода Максима Финогенова», — рассказал заведующий научно-исследовательского центра МИЕ Евгений Бурденков. Он подчеркнул, что ранее публика никогда не слышала голосов Пушкарева и Финогенова. В остальном вещи оказались мало уникальными: сувенирный знак и папку дарили всем учреждениям города, книги есть в фонде МИЕ, план развития Свердловска до 1990 года хранится в государственном архиве, а обращение к свердловчанам XXI века также было ранее рассекречено. «Весь посыл должен был лежать в послании, но оно уже было опубликовано в 1973 году и секретным не являлось. Тогда люди думали, что газет уже не будет, и никто это прочитать не сможет», — пояснил Бурденков. Однако тех, кто хочет увидеть все содержимое и саму капсулу воочию, будут ждать на выставке с 13 октября по 19 ноября. К слову, капсула времени покинет экспозицию на нескольо дней раньше — резервуар станет контейнером для нового послания потомкам в 2073 год. Ее предположительно увезут 15 ноября, пояснили представители музея. Но в МИЕ будет и свой резервуар с посланиями, который наполнят посетители. «Мы предлагаем сформировать свою капсулу с теми предметами и вспоминаниями, которые связаны с образцом города текущего года. Эти вещи должны соответствовать нашему калибратору — А8 формат. Все это будет увековечено в фондах Музея истории Екатеринбурга на ближайшие 50 лет», — заявил директор МИЕ Игорь Пушкарев. Капсулу времени в Екатеринбурге извлекли из-под земли 18 августа, а вскрыли 30 числа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Позже директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) открылась первая выставка-распаковка «Вскрытие показало», где горожане могут познакомиться с предметами, которые извлекли из капсулы времени в год 300-летие города. Несмотря на всеобщее разочарование в содержимом капсулы, внутри резервуара оказалась эксклюзивная вещь, которой нет в общем доступе, передает корреспондент URA.RU. Летом публика находилась в предвкушении и поскорее хотела узнать, что же лежит в капсуле, которую поместили под землю в 1973 году. Однако горожане оказались несколько удивлены ведь вместо документальных фильмов, кинолент театральных постановок и фильма про вытрезвитель внутри находилось множество книг, газет, сувениров, немного документов и одна пленка с голосами. «Список [свердловского архитектора] Петра Деминцева, если в него всмотреться, содержит предметы, которые можно прочитать, посмотреть, послушать. Но, к сожалению, его проект кто-то сгубил, мы до сих пор гадаем [как это произошло]. В итоге появился усеченный перечень: из прошлого варианта изъяли все самое интересное — записи, планы города. Из всего эксклюзивного осталась аудиопленка с выступлением председателей горсовета Анны Бычковой (единственная женщина-мэр — прим. URA.RU), Алексея Пушкарева и почетного гражданина Свердловска, вальцовщика Верх-Исетского завода Максима Финогенова», — рассказал заведующий научно-исследовательского центра МИЕ Евгений Бурденков. Он подчеркнул, что ранее публика никогда не слышала голосов Пушкарева и Финогенова. В остальном вещи оказались мало уникальными: сувенирный знак и папку дарили всем учреждениям города, книги есть в фонде МИЕ, план развития Свердловска до 1990 года хранится в государственном архиве, а обращение к свердловчанам XXI века также было ранее рассекречено. «Весь посыл должен был лежать в послании, но оно уже было опубликовано в 1973 году и секретным не являлось. Тогда люди думали, что газет уже не будет, и никто это прочитать не сможет», — пояснил Бурденков. Однако тех, кто хочет увидеть все содержимое и саму капсулу воочию, будут ждать на выставке с 13 октября по 19 ноября. К слову, капсула времени покинет экспозицию на нескольо дней раньше — резервуар станет контейнером для нового послания потомкам в 2073 год. Ее предположительно увезут 15 ноября, пояснили представители музея. Но в МИЕ будет и свой резервуар с посланиями, который наполнят посетители. «Мы предлагаем сформировать свою капсулу с теми предметами и вспоминаниями, которые связаны с образцом города текущего года. Эти вещи должны соответствовать нашему калибратору — А8 формат. Все это будет увековечено в фондах Музея истории Екатеринбурга на ближайшие 50 лет», — заявил директор МИЕ Игорь Пушкарев. Капсулу времени в Екатеринбурге извлекли из-под земли 18 августа, а вскрыли 30 числа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Позже директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии.