Военный эксперт Кнутов: Израиль готов ударить ядерным оружием по Ирану. Видео

12 октября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Израиль не может применить ядерную бомбу против Ливана или сектора Газа из-за последствий для собственной территории, объяснил эксперт Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль может применить ядерное оружие на территории Ирана. Страна не может ударить по Ливану или сектору Газа. Это связано с тем, что последствия удара скажутся на территории самого Израиля. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «В этой ситуации Израиль может применить ядерное оружие, но не по сектору Газа или Ливану, потому что радиоактивное облако и другие последствия скажутся на территории и самого Израиля. В первую очередь, может быть удар нанесен по объектам на территории Ирана», — передает слова Кнутова «Пятый канал». Военный эксперт подчеркивает, что в случае, если Израиль применит ядерное оружие на территории Ирана, арабские страны, несмотря на внутренние противоречия, выступят против Иерусалима и нанесут ответный удар. Ранее сообщалось, что Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. По мнению американского журналиста и лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, палестинцев лишат предметов первой необходимости, будут морить голодом и прекратят поставки воды.

Израиль может применить ядерное оружие на территории Ирана. Страна не может ударить по Ливану или сектору Газа. Это связано с тем, что последствия удара скажутся на территории самого Израиля. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «В этой ситуации Израиль может применить ядерное оружие, но не по сектору Газа или Ливану, потому что радиоактивное облако и другие последствия скажутся на территории и самого Израиля. В первую очередь, может быть удар нанесен по объектам на территории Ирана», — передает слова Кнутова «Пятый канал». Военный эксперт подчеркивает, что в случае, если Израиль применит ядерное оружие на территории Ирана, арабские страны, несмотря на внутренние противоречия, выступят против Иерусалима и нанесут ответный удар. Ранее сообщалось, что Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. По мнению американского журналиста и лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, палестинцев лишат предметов первой необходимости, будут морить голодом и прекратят поставки воды.