WSJ: американские истребители прибыли в Израиль 12 октября 2023 в 22:18 Размер текста - 17 + США отправили Израилю реактивные истребители Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля расширяет военную кампанию по ликвидации боевиков палестинского движения ХАМАС. Для этого США отправили стране реактивные истребители. Об этом сообщают представители Министерства обороны Израиля. «Пентагон объявил, что некоторые из реактивных истребителей, которым администрация Байдена приказала защищать Израиль и сдерживать дальнейшие атаки, прибыли в регион в четверг», — передает заявление Минобороны Израиля издание The Wall Street Journal . Также уточняется, что подразделения военной авиации штурмовиков А-10, которые базируются на базе ВВС Дэвис-Монтан в Аризоне, будут размещены на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. Ранее региональная еврейская община сообщила, что при атаке боевиков ХАМАС в Израиле в числе погибших оказался гражданин России. Им оказался житель Волгограда Дмитрий (Шломо) Решетников. Посольство будет заниматься вопросами организации прибытия близких мужчины на похороны в Израиль. Армия Израиля расширяет военную кампанию по ликвидации боевиков палестинского движения ХАМАС. Для этого США отправили стране реактивные истребители. Об этом сообщают представители Министерства обороны Израиля. «Пентагон объявил, что некоторые из реактивных истребителей, которым администрация Байдена приказала защищать Израиль и сдерживать дальнейшие атаки, прибыли в регион в четверг», — передает заявление Минобороны Израиля издание The Wall Street Journal. Также уточняется, что подразделения военной авиации штурмовиков А-10, которые базируются на базе ВВС Дэвис-Монтан в Аризоне, будут размещены на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. Ранее региональная еврейская община сообщила, что при атаке боевиков ХАМАС в Израиле в числе погибших оказался гражданин России. Им оказался житель Волгограда Дмитрий (Шломо) Решетников. Посольство будет заниматься вопросами организации прибытия близких мужчины на похороны в Израиль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям