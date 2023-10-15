Курганские власти ищут инвестора на проект, о поддержке которого заявлял Силуанов

В Кургане планируют построить производство станков за полмиллиарда рублей

16 октября 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

На создание станков в Кургане необходимо 500 тысяч рублей инвестиций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские власти ищут инвестора, который вложит полмиллиарда рублей в создание производства станков и оборудования. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. Ранее министр финансов РФ Силуанов заявлял о выделении более 200 млрд рублей на станкостроение в стране. «Инвестиционное предложение: открытие производства станков и оборудования. Экономические предпосылки: рост спроса на российские станки вследствие трудностей с обслуживанием зарубежного оборудования. Объем инвестиций: 500 млн рублей», — говорится в проекте. Для размещения производства станков предлагаются индустриальные парки «Варгашинский», «ТОР», «Стальмонтаж», «Введенское», «РИД Катайск» и «КурганЭнергомаш». Также есть возможность зайти на 15 земельных участков и пять частных инвестиционных площадок. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области хотят возродить проект экс-губернатора Кокорина. В строительство логистического комплекса для торговли с Китаем планируется вложить более 200 млн рублей. Также сообщалось, что власти ищут инвестора, который за полмиллиарда рублей построит автомобильный завод.

Курганские власти ищут инвестора, который вложит полмиллиарда рублей в создание производства станков и оборудования. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. Ранее министр финансов РФ Силуанов заявлял о выделении более 200 млрд рублей на станкостроение в стране. «Инвестиционное предложение: открытие производства станков и оборудования. Экономические предпосылки: рост спроса на российские станки вследствие трудностей с обслуживанием зарубежного оборудования. Объем инвестиций: 500 млн рублей», — говорится в проекте. Для размещения производства станков предлагаются индустриальные парки «Варгашинский», «ТОР», «Стальмонтаж», «Введенское», «РИД Катайск» и «КурганЭнергомаш». Также есть возможность зайти на 15 земельных участков и пять частных инвестиционных площадок. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области хотят возродить проект экс-губернатора Кокорина. В строительство логистического комплекса для торговли с Китаем планируется вложить более 200 млн рублей. Также сообщалось, что власти ищут инвестора, который за полмиллиарда рублей построит автомобильный завод.