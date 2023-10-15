Курганские власти ищут инвестора на проект, о поддержке которого заявлял Силуанов

Курганские власти ищут инвестора, который вложит полмиллиарда рублей в создание производства станков и оборудования. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. Ранее министр финансов РФ Силуанов заявлял о выделении более 200 млрд рублей на станкостроение в стране.
«Инвестиционное предложение: открытие производства станков и оборудования. Экономические предпосылки: рост спроса на российские станки вследствие трудностей с обслуживанием зарубежного оборудования. Объем инвестиций: 500 млн рублей», — говорится в проекте.
Для размещения производства станков предлагаются индустриальные парки «Варгашинский», «ТОР», «Стальмонтаж», «Введенское», «РИД Катайск» и «КурганЭнергомаш». Также есть возможность зайти на 15 земельных участков и пять частных инвестиционных площадок.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области хотят возродить проект экс-губернатора Кокорина. В строительство логистического комплекса для торговли с Китаем планируется вложить более 200 млн рублей. Также сообщалось, что власти ищут инвестора, который за полмиллиарда рублей построит автомобильный завод.
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