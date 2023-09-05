05 сентября 2023

В Кургане власти ищут инвестора, который построит автомобильный завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер Горьковского автомобильного завода. Нижний Новгород, газ, сборка, автомобиль, завод, сборочный цех, рабочий, цех, конвейер, производство, сборщик, горьковский автомобильный завод
На создание автозавода потребуется 500 млн рублей (архивное фото) Фото:

Курганские власти ищут инвестора, который вложит полмиллиарда рублей в создание завода по производству автомобилей. В качестве площадок под размещение бизнеса предлагаются индустриальные парки и земельные участки. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.

«Инвестиционное предложение: открытие производства автомобильных транспортных средств. Экономические предпосылки: рост спроса на российские автомобили из-за ухода с рынка зарубежного автотранспорта. Объем инвестиций: 500 миллионов рублей», — указано в презентации инвестпроекта.

Потенциальным инвесторам предлагается шесть площадок в индустриальных парках. Еще более 10 земельных участков готовы предоставить для размещения завода в промышленных зонах Кургана и вблизи федеральных трасс. Среди мер господдержки: субсидирование лизинга оборудования до 60 млн рублей (до 70%), компенсация 50% затрат на создание инфраструктуры.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют создать центр китайской медицины и производство биг-бэгов. Общая сумма инвестиций составляет более одного миллиарда рублей. Также в регионе хотят построить стеклозавод и предприятие по выпуску утеплителей для домов.

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Курганские власти ищут инвестора, который вложит полмиллиарда рублей в создание завода по производству автомобилей. В качестве площадок под размещение бизнеса предлагаются индустриальные парки и земельные участки. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционное предложение: открытие производства автомобильных транспортных средств. Экономические предпосылки: рост спроса на российские автомобили из-за ухода с рынка зарубежного автотранспорта. Объем инвестиций: 500 миллионов рублей», — указано в презентации инвестпроекта. Потенциальным инвесторам предлагается шесть площадок в индустриальных парках. Еще более 10 земельных участков готовы предоставить для размещения завода в промышленных зонах Кургана и вблизи федеральных трасс. Среди мер господдержки: субсидирование лизинга оборудования до 60 млн рублей (до 70%), компенсация 50% затрат на создание инфраструктуры. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют создать центр китайской медицины и производство биг-бэгов. Общая сумма инвестиций составляет более одного миллиарда рублей. Также в регионе хотят построить стеклозавод и предприятие по выпуску утеплителей для домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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