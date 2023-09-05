В Кургане власти ищут инвестора, который построит автомобильный завод

На создание автозавода потребуется 500 млн рублей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганские власти ищут инвестора, который вложит полмиллиарда рублей в создание завода по производству автомобилей. В качестве площадок под размещение бизнеса предлагаются индустриальные парки и земельные участки. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.

«Инвестиционное предложение: открытие производства автомобильных транспортных средств. Экономические предпосылки: рост спроса на российские автомобили из-за ухода с рынка зарубежного автотранспорта. Объем инвестиций: 500 миллионов рублей», — указано в презентации инвестпроекта.

Потенциальным инвесторам предлагается шесть площадок в индустриальных парках. Еще более 10 земельных участков готовы предоставить для размещения завода в промышленных зонах Кургана и вблизи федеральных трасс. Среди мер господдержки: субсидирование лизинга оборудования до 60 млн рублей (до 70%), компенсация 50% затрат на создание инфраструктуры.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют создать центр китайской медицины и производство биг-бэгов. Общая сумма инвестиций составляет более одного миллиарда рублей. Также в регионе хотят построить стеклозавод и предприятие по выпуску утеплителей для домов.