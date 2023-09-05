В Кургане власти ищут инвестора, который построит автомобильный завод

Курганские власти ищут инвестора, который вложит полмиллиарда рублей в создание завода по производству автомобилей. В качестве площадок под размещение бизнеса предлагаются индустриальные парки и земельные участки. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.
«Инвестиционное предложение: открытие производства автомобильных транспортных средств. Экономические предпосылки: рост спроса на российские автомобили из-за ухода с рынка зарубежного автотранспорта. Объем инвестиций: 500 миллионов рублей», — указано в презентации инвестпроекта.
Потенциальным инвесторам предлагается шесть площадок в индустриальных парках. Еще более 10 земельных участков готовы предоставить для размещения завода в промышленных зонах Кургана и вблизи федеральных трасс. Среди мер господдержки: субсидирование лизинга оборудования до 60 млн рублей (до 70%), компенсация 50% затрат на создание инфраструктуры.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют создать центр китайской медицины и производство биг-бэгов. Общая сумма инвестиций составляет более одного миллиарда рублей. Также в регионе хотят построить стеклозавод и предприятие по выпуску утеплителей для домов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.