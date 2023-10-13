ФОМ: каждый второй россиянин заметил рост цен на мясную продукцию

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Торговый центр. Курган, мясная продукция, мясная лавка, мясо, говядина
50% россиян отметили рост стоимости мяса Фото:

Каждый второй опрошенный россиянин заметил увеличение стоимости мясной продукции. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного опроса фонда «Общественное мнение».

Опрошенные назвали, какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли. «50% россиян отметили рост стоимости мяса и птицы», — указано в исследовании. При этом, каждый третий респондент (29%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

К тому же, 33% граждан заметили подорожание рыбы и морепродуктов. 28% — на сахар и 28% — на яйца. Среди потребительских товаров россияне отметили рост цен на моющие средства (18%), средства гигиены (16%) и одежды (26%), электроники и бытовой техники (19%).

В августе 2023 года россияне также наблюдали рост цен на продукты. Ранее 40% граждан отмечали рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, 16% — на крупы и макаронные изделия.

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Каждый второй опрошенный россиянин заметил увеличение стоимости мясной продукции. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного опроса фонда «Общественное мнение». Опрошенные назвали, какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли. «50% россиян отметили рост стоимости мяса и птицы», — указано в исследовании. При этом, каждый третий респондент (29%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. К тому же, 33% граждан заметили подорожание рыбы и морепродуктов. 28% — на сахар и 28% — на яйца. Среди потребительских товаров россияне отметили рост цен на моющие средства (18%), средства гигиены (16%) и одежды (26%), электроники и бытовой техники (19%). В августе 2023 года россияне также наблюдали рост цен на продукты. Ранее 40% граждан отмечали рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, 16% — на крупы и макаронные изделия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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