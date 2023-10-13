ФОМ: каждый второй россиянин заметил рост цен на мясную продукцию

13 октября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

50% россиян отметили рост стоимости мяса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Каждый второй опрошенный россиянин заметил увеличение стоимости мясной продукции. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного опроса фонда «Общественное мнение». Опрошенные назвали, какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли. «50% россиян отметили рост стоимости мяса и птицы», — указано в исследовании . При этом, каждый третий респондент (29%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. К тому же, 33% граждан заметили подорожание рыбы и морепродуктов. 28% — на сахар и 28% — на яйца. Среди потребительских товаров россияне отметили рост цен на моющие средства (18%), средства гигиены (16%) и одежды (26%), электроники и бытовой техники (19%). В августе 2023 года россияне также наблюдали рост цен на продукты. Ранее 40% граждан отмечали рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, 16% — на крупы и макаронные изделия.

Каждый второй опрошенный россиянин заметил увеличение стоимости мясной продукции. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного опроса фонда «Общественное мнение». Опрошенные назвали, какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли. «50% россиян отметили рост стоимости мяса и птицы», — указано в исследовании. При этом, каждый третий респондент (29%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. К тому же, 33% граждан заметили подорожание рыбы и морепродуктов. 28% — на сахар и 28% — на яйца. Среди потребительских товаров россияне отметили рост цен на моющие средства (18%), средства гигиены (16%) и одежды (26%), электроники и бытовой техники (19%). В августе 2023 года россияне также наблюдали рост цен на продукты. Ранее 40% граждан отмечали рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, 16% — на крупы и макаронные изделия.