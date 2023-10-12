Власти Златоуста продолжат подавать в краны горячую воду из батарей

13 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Власти Златоуста признали неэффективным перевод горячего водоснабжения в закрытую систему Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти Златоуста (Челябинская область) продолжат давать горячую воду жителям крупнейшего района города, Машзавода, из радиаторов отопления. Как вице-мэр Вячеслав Бобылев сообщил URA.RU, проект перевода системы с открытой на закрытую признан неэффективным. «Проведена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы. Проект перевода оценивается как неэффективный», — отметил URA.RU Бобылев. Руководитель добавил, что инвестпрограммы поставщика тепла и горячей воды «Златмаша» и компании по доставке ресурсов «Златсеть» разработаны. Однако документы не утверждены в минтарифа региона. Требования об обязательном переводе, уточнил Бобылев, федеральные законодатели отменили. В депутатском корпусе прозвучали альтернативные мнения. В комиссии по инфраструктуре URA.RU отметили, что при действующей открытой системе техническая вода попадает в кран и смешивается с холодной. При любом останове теплотрассы вода будет длительное время грязная. Также при работающей системе трубы быстрее изнашиваются, поскольку в воде находятся железо и другие элементы. То же происходит и с сантехникой в квартирах. В октябре златоустовцы обратились к главному федеральному инспектору региона Денису Чернятьеву. Жители пожаловались на коммунальные проблемы, одной из которых является грязная вода в квартирах. Инициаторы обращения потребовали отправить мэра Максима Пекарского в отставку. На жалобу отреагировала прокуратура Златоуста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Златоуста (Челябинская область) продолжат давать горячую воду жителям крупнейшего района города, Машзавода, из радиаторов отопления. Как вице-мэр Вячеслав Бобылев сообщил URA.RU, проект перевода системы с открытой на закрытую признан неэффективным. «Проведена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы. Проект перевода оценивается как неэффективный», — отметил URA.RU Бобылев. Руководитель добавил, что инвестпрограммы поставщика тепла и горячей воды «Златмаша» и компании по доставке ресурсов «Златсеть» разработаны. Однако документы не утверждены в минтарифа региона. Требования об обязательном переводе, уточнил Бобылев, федеральные законодатели отменили. В депутатском корпусе прозвучали альтернативные мнения. В комиссии по инфраструктуре URA.RU отметили, что при действующей открытой системе техническая вода попадает в кран и смешивается с холодной. При любом останове теплотрассы вода будет длительное время грязная. Также при работающей системе трубы быстрее изнашиваются, поскольку в воде находятся железо и другие элементы. То же происходит и с сантехникой в квартирах. В октябре златоустовцы обратились к главному федеральному инспектору региона Денису Чернятьеву. Жители пожаловались на коммунальные проблемы, одной из которых является грязная вода в квартирах. Инициаторы обращения потребовали отправить мэра Максима Пекарского в отставку. На жалобу отреагировала прокуратура Златоуста.