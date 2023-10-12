Жители Соликамска получат последний подарок от умершего депутата Баранова

В Соликамск Пермского края привезли икону Господь Вседержитель, написанную в Иерусалиме. Святыню, которую заказал ранее депутат заксобрания Прикамья, президент АО «Соликамскбумпром», умерший в сентябре, передадут Красносельскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. Об этом сообщает Соликамская епархия РПЦ.
«15 октября состоится передача уникальной иконы Господь Вседержитель Соликамскому Красносельскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. Икона написана в Иерусалиме по инициативе Виктора Баранова. Освящена в Храме Гроба Господня по благословению Патриарха Иерусалима и Палестины Феофила III», — сообщает епархия в соцсетях.
Ранее, 6 октября, архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима посещал в Иерусалиме церемонию освящения иконы в Храме Гроба Господня. Он благодарил Виктора Баранова за инициативу написания иконы. На святой земле тогда был проведен молебен в память о меценате. Виктор Баранов скончался 7 сентября на 70-м году жизни. Он был президентом АО «Соликамскбумпром», депутатом всех четырех созывов заксобрания Пермского края. В Соликамске его именем хотят назвать улицу.
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