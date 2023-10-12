Жители Соликамска получат последний подарок от умершего депутата Баранова

В Соликамск из Иерусалима привезли уникальную икону Господь Вседержитель

13 октября 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Виктор Баранов при жизни успел заказать икону в Иерусалиме Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Соликамск Пермского края привезли икону Господь Вседержитель, написанную в Иерусалиме. Святыню, которую заказал ранее депутат заксобрания Прикамья, президент АО «Соликамскбумпром», умерший в сентябре, передадут Красносельскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. Об этом сообщает Соликамская епархия РПЦ. «15 октября состоится передача уникальной иконы Господь Вседержитель Соликамскому Красносельскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. Икона написана в Иерусалиме по инициативе Виктора Баранова. Освящена в Храме Гроба Господня по благословению Патриарха Иерусалима и Палестины Феофила III», — сообщает епархия в соцсетях. Ранее, 6 октября, архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима посещал в Иерусалиме церемонию освящения иконы в Храме Гроба Господня. Он благодарил Виктора Баранова за инициативу написания иконы. На святой земле тогда был проведен молебен в память о меценате. Виктор Баранов скончался 7 сентября на 70-м году жизни. Он был президентом АО «Соликамскбумпром», депутатом всех четырех созывов заксобрания Пермского края. В Соликамске его именем хотят назвать улицу.

В Соликамск Пермского края привезли икону Господь Вседержитель, написанную в Иерусалиме. Святыню, которую заказал ранее депутат заксобрания Прикамья, президент АО «Соликамскбумпром», умерший в сентябре, передадут Красносельскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. Об этом сообщает Соликамская епархия РПЦ. «15 октября состоится передача уникальной иконы Господь Вседержитель Соликамскому Красносельскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. Икона написана в Иерусалиме по инициативе Виктора Баранова. Освящена в Храме Гроба Господня по благословению Патриарха Иерусалима и Палестины Феофила III», — сообщает епархия в соцсетях. Ранее, 6 октября, архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима посещал в Иерусалиме церемонию освящения иконы в Храме Гроба Господня. Он благодарил Виктора Баранова за инициативу написания иконы. На святой земле тогда был проведен молебен в память о меценате. Виктор Баранов скончался 7 сентября на 70-м году жизни. Он был президентом АО «Соликамскбумпром», депутатом всех четырех созывов заксобрания Пермского края. В Соликамске его именем хотят назвать улицу.