12 октября 2023

Жительница Кургана вышла на пикет из-за повышения цен на автобусы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет. Курган, пикет, одиночный пикет, курганчанка
В Кургане прошел пикет против повышения цен на проезд в автобусах Фото:

Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», вышла на пикет из-за повышения стоимости проезда в автобусах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. Стоимость билетов в Кургане подняли с 10 октября.

«Сегодня в пятницу 13-го вышла на центральную площадь, чтобы спросить у чиновников: почему мы платим больше, а получаем тот же бардак?», — рассказала Кривоногова URA.RU. Горожанка вышла на пикет в черном плаще с плакатом, на котором было написано «Чтоб купить билет на ПАЗ, почку я продам сейчас».

Ранее «Курганчанка» выходила на пикет из-за пробок на дорогах. Тогда у нее с собой был плакат с надписью «Мне не страшны курганские дороги, и не нужна машина, зато есть ноги».

Пикет. Курган
«Курганчанка» вышла на пикет из-за повышения стоимости проезда в автобусах
Фото:

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Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», вышла на пикет из-за повышения стоимости проезда в автобусах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. Стоимость билетов в Кургане подняли с 10 октября. «Сегодня в пятницу 13-го вышла на центральную площадь, чтобы спросить у чиновников: почему мы платим больше, а получаем тот же бардак?», — рассказала Кривоногова URA.RU. Горожанка вышла на пикет в черном плаще с плакатом, на котором было написано «Чтоб купить билет на ПАЗ, почку я продам сейчас». Ранее «Курганчанка» выходила на пикет из-за пробок на дорогах. Тогда у нее с собой был плакат с надписью «Мне не страшны курганские дороги, и не нужна машина, зато есть ноги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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