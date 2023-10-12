Жительница Кургана вышла на пикет из-за повышения цен на автобусы. Фото, видео

13 октября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Кургане прошел пикет против повышения цен на проезд в автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», вышла на пикет из-за повышения стоимости проезда в автобусах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. Стоимость билетов в Кургане подняли с 10 октября. «Сегодня в пятницу 13-го вышла на центральную площадь, чтобы спросить у чиновников: почему мы платим больше, а получаем тот же бардак?», — рассказала Кривоногова URA.RU. Горожанка вышла на пикет в черном плаще с плакатом, на котором было написано «Чтоб купить билет на ПАЗ, почку я продам сейчас». Ранее «Курганчанка» выходила на пикет из-за пробок на дорогах. Тогда у нее с собой был плакат с надписью «Мне не страшны курганские дороги, и не нужна машина, зато есть ноги». «Курганчанка» вышла на пикет из-за повышения стоимости проезда в автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», вышла на пикет из-за повышения стоимости проезда в автобусах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. Стоимость билетов в Кургане подняли с 10 октября. «Сегодня в пятницу 13-го вышла на центральную площадь, чтобы спросить у чиновников: почему мы платим больше, а получаем тот же бардак?», — рассказала Кривоногова URA.RU. Горожанка вышла на пикет в черном плаще с плакатом, на котором было написано «Чтоб купить билет на ПАЗ, почку я продам сейчас». Ранее «Курганчанка» выходила на пикет из-за пробок на дорогах. Тогда у нее с собой был плакат с надписью «Мне не страшны курганские дороги, и не нужна машина, зато есть ноги».