Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», вышла на пикет из-за повышения стоимости проезда в автобусах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. Стоимость билетов в Кургане подняли с 10 октября.
«Сегодня в пятницу 13-го вышла на центральную площадь, чтобы спросить у чиновников: почему мы платим больше, а получаем тот же бардак?», — рассказала Кривоногова URA.RU. Горожанка вышла на пикет в черном плаще с плакатом, на котором было написано «Чтоб купить билет на ПАЗ, почку я продам сейчас».
Ранее «Курганчанка» выходила на пикет из-за пробок на дорогах. Тогда у нее с собой был плакат с надписью «Мне не страшны курганские дороги, и не нужна машина, зато есть ноги».
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.