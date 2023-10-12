В Салехарде подозреваемый в получении взятки управленец покинет пост. Инсайд

13 октября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Дирекция УКС решает вопрос об увольнении начальника, замешанного в получении взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) начальник отдела технадзора управления капитального строительства Роман Попов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере может лишится поста. В настоящий момент в УКС решается вопрос о расторжении с ним трудового договора, сообщил URA.RU источник в политических кругах. «В отношении начотдела УКС Попова проводятся следственные действия, руководство предприятия ознакомлено с документами. Решается вопрос о расторжении с ним трудового договора», — сообщил корреспонденту URA.RU собеседник. В пресс-службе администрации Салехарда корреспонденту агентства подтвердили, что в отношении Попова проводятся следственные действия, хотя формально пост начальника отдела за ним на текущий момент сохраняется. Администрация окружной столицы оказывает следователям содействие и помощь. Ранее URA.RU рассказало, что начальник отдела УКС и бывший инженер управления подозреваются в получении взятки на сумму около двух миллионов рублей. На слушании дела о мере пресечения в отношении Попова судья оставил его на свободе, с внесением залога в полтора миллиона рублей.

В Салехарде (ЯНАО) начальник отдела технадзора управления капитального строительства Роман Попов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере может лишится поста. В настоящий момент в УКС решается вопрос о расторжении с ним трудового договора, сообщил URA.RU источник в политических кругах. «В отношении начотдела УКС Попова проводятся следственные действия, руководство предприятия ознакомлено с документами. Решается вопрос о расторжении с ним трудового договора», — сообщил корреспонденту URA.RU собеседник. В пресс-службе администрации Салехарда корреспонденту агентства подтвердили, что в отношении Попова проводятся следственные действия, хотя формально пост начальника отдела за ним на текущий момент сохраняется. Администрация окружной столицы оказывает следователям содействие и помощь. Ранее URA.RU рассказало, что начальник отдела УКС и бывший инженер управления подозреваются в получении взятки на сумму около двух миллионов рублей. На слушании дела о мере пресечения в отношении Попова судья оставил его на свободе, с внесением залога в полтора миллиона рублей.