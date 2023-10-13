Посольство РФ: число погибших россиян из-за войны в Израиле продолжает расти

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Крым., S7, израиль, аэропорт домодедово
Посольство РФ рекомендует россиянам покидать Израиль регулярными рейсами Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Число погибших россиян на фоне войны Израиля и Палестины продолжает расти. Количество пропавших без вести граждан России не превышает 12 человек. Об этом сообщает посольство РФ в Израиле.

«Посольство РФ рекомендует россиянам покинуть Израиль, воспользовавшись регулярными рейсами. <…> Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, продолжает расти», — передает заявление посольства РИА Новости. Там также добавили, что число пропавших без вести россиян остается стабильным. Их количество не превышает 12 человек.

Ранее Министерство здравоохранения Палестины привело данные о количестве погибших при атаках израильской армии по сектору Газа. Их количество выросло до 1 537 человек. Ранения получили 6 612 человек. Посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что граждан РФ, убитых или пропавших без вести в этом конфликте, намного больше, чем говорится в официальных данных.

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Число погибших россиян на фоне войны Израиля и Палестины продолжает расти. Количество пропавших без вести граждан России не превышает 12 человек. Об этом сообщает посольство РФ в Израиле. «Посольство РФ рекомендует россиянам покинуть Израиль, воспользовавшись регулярными рейсами. <…> Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, продолжает расти», — передает заявление посольства РИА Новости. Там также добавили, что число пропавших без вести россиян остается стабильным. Их количество не превышает 12 человек. Ранее Министерство здравоохранения Палестины привело данные о количестве погибших при атаках израильской армии по сектору Газа. Их количество выросло до 1 537 человек. Ранения получили 6 612 человек. Посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что граждан РФ, убитых или пропавших без вести в этом конфликте, намного больше, чем говорится в официальных данных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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