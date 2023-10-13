Свердловчанин не пришел за 5 млн рублей, которые выиграл в лотерее

В Свердловской области две недели ищут человека, который выиграл 5 млн рублей

13 октября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Уральцы часто становятся победителями в разных лотерейных розыгрышах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчанин, который выиграл пять миллионов рублей в лотерее, до сих пор не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в «Столото». «Победитель еще не приезжал в лотерейный центр „Столото“», — лаконично ответили на вопрос корреспондента распространители всероссийских государственных лотерей. Об этом человеке известно лишь, что он из Свердловской области и купил свой счастливый билет в фирменном магазине всего за 300 рублей. Возможно, за две недели он так и не узнал о своем везении. Суперприз лотереи «Рапидо» был разыгран 30 сентября. Победителем стал свердловчанин. Как и предыдущий уральский призер, он выиграл крупную сумму — пять миллионов рублей. В отличие от последнего счастливца, предыдущий уже объявился.

Свердловчанин, который выиграл пять миллионов рублей в лотерее, до сих пор не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в «Столото». «Победитель еще не приезжал в лотерейный центр „Столото“», — лаконично ответили на вопрос корреспондента распространители всероссийских государственных лотерей. Об этом человеке известно лишь, что он из Свердловской области и купил свой счастливый билет в фирменном магазине всего за 300 рублей. Возможно, за две недели он так и не узнал о своем везении. Суперприз лотереи «Рапидо» был разыгран 30 сентября. Победителем стал свердловчанин. Как и предыдущий уральский призер, он выиграл крупную сумму — пять миллионов рублей. В отличие от последнего счастливца, предыдущий уже объявился.