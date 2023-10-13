Свердловчанин не пришел за 5 млн рублей, которые выиграл в лотерее

В Свердловской области две недели ищут человека, который выиграл 5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лото
Уральцы часто становятся победителями в разных лотерейных розыгрышах Фото:

Свердловчанин, который выиграл пять миллионов рублей в лотерее, до сих пор не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в «Столото».

«Победитель еще не приезжал в лотерейный центр „Столото“», — лаконично ответили на вопрос корреспондента распространители всероссийских государственных лотерей. Об этом человеке известно лишь, что он из Свердловской области и купил свой счастливый билет в фирменном магазине всего за 300 рублей. Возможно, за две недели он так и не узнал о своем везении.

Суперприз лотереи «Рапидо» был разыгран 30 сентября. Победителем стал свердловчанин. Как и предыдущий уральский призер, он выиграл крупную сумму — пять миллионов рублей. В отличие от последнего счастливца, предыдущий уже объявился.

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Свердловчанин, который выиграл пять миллионов рублей в лотерее, до сих пор не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в «Столото». «Победитель еще не приезжал в лотерейный центр „Столото“», — лаконично ответили на вопрос корреспондента распространители всероссийских государственных лотерей. Об этом человеке известно лишь, что он из Свердловской области и купил свой счастливый билет в фирменном магазине всего за 300 рублей. Возможно, за две недели он так и не узнал о своем везении. Суперприз лотереи «Рапидо» был разыгран 30 сентября. Победителем стал свердловчанин. Как и предыдущий уральский призер, он выиграл крупную сумму — пять миллионов рублей. В отличие от последнего счастливца, предыдущий уже объявился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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