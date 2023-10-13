Свердловчанин не пришел за 5 млн рублей, которые выиграл в лотерее

Свердловчанин, который выиграл пять миллионов рублей в лотерее, до сих пор не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в «Столото».
«Победитель еще не приезжал в лотерейный центр „Столото“», — лаконично ответили на вопрос корреспондента распространители всероссийских государственных лотерей. Об этом человеке известно лишь, что он из Свердловской области и купил свой счастливый билет в фирменном магазине всего за 300 рублей. Возможно, за две недели он так и не узнал о своем везении.
Суперприз лотереи «Рапидо» был разыгран 30 сентября. Победителем стал свердловчанин. Как и предыдущий уральский призер, он выиграл крупную сумму — пять миллионов рублей. В отличие от последнего счастливца, предыдущий уже объявился.
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