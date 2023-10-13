Токаев выступил против антироссийских санкций после обещания соблюдать их

Глава Казахстана Токаев: санкции против РФ губительны для мировой торговли
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Токаев выступил против антироссийских санкций, назвав их губительными для мировой торговли и государства Фото:
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Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил против антироссийских санкций. По его мнению, они губительным образом сказываются на глобальной торговле и на государстве в целом. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

«Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств», — передает слова Токаева его пресс-служба. По словам казахстанского лидера, на данный момент в мировой торговле нарастает волатильность.

Ранее Токаев пообещал соблюдать западные санкции против России. По его словам, у него есть контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. Позже глава Казахстана попытался оправдаться за поддержку антироссийских санкций. По словам политика, Казахстан не является «анти-Россией», республика придерживается курса на всестороннее развитие отношений с Россией.

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Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил против антироссийских санкций. По его мнению, они губительным образом сказываются на глобальной торговле и на государстве в целом. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. «Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств», — передает слова Токаева его пресс-служба. По словам казахстанского лидера, на данный момент в мировой торговле нарастает волатильность. Ранее Токаев пообещал соблюдать западные санкции против России. По его словам, у него есть контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. Позже глава Казахстана попытался оправдаться за поддержку антироссийских санкций. По словам политика, Казахстан не является «анти-Россией», республика придерживается курса на всестороннее развитие отношений с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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