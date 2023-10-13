Токаев выступил против антироссийских санкций после обещания соблюдать их

Глава Казахстана Токаев: санкции против РФ губительны для мировой торговли

13 октября 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Токаев выступил против антироссийских санкций, назвав их губительными для мировой торговли и государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил против антироссийских санкций. По его мнению, они губительным образом сказываются на глобальной торговле и на государстве в целом. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. «Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств», — передает слова Токаева его пресс-служба. По словам казахстанского лидера, на данный момент в мировой торговле нарастает волатильность. Ранее Токаев пообещал соблюдать западные санкции против России. По его словам, у него есть контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. Позже глава Казахстана попытался оправдаться за поддержку антироссийских санкций. По словам политика, Казахстан не является «анти-Россией», республика придерживается курса на всестороннее развитие отношений с Россией.

Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил против антироссийских санкций. По его мнению, они губительным образом сказываются на глобальной торговле и на государстве в целом. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. «Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств», — передает слова Токаева его пресс-служба. По словам казахстанского лидера, на данный момент в мировой торговле нарастает волатильность. Ранее Токаев пообещал соблюдать западные санкции против России. По его словам, у него есть контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. Позже глава Казахстана попытался оправдаться за поддержку антироссийских санкций. По словам политика, Казахстан не является «анти-Россией», республика придерживается курса на всестороннее развитие отношений с Россией.