Египет начал стягивать силы к сектору Газа

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Война в Израиле началась 7 октября с проникновения боевиков ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Египта стала стягивать свои силы к границе с сектором Газа. Об этом сообщил высокопоставленный представитель египетской службы безопасности, который пожелал остаться анонимным.

«Египет принял беспрецедентные меры для укрепления своей границы с сектороам Газа и предотвращения любых нарушений», — заявил представитель египетской службы безопасности. Его слова передает AP News.

Ранее армия Израиля объявила, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Перед ней она призвала мирных жителей на севере сектора покинуть дома. Однако палестинское движение ХАМАС призывает не следовать указаниям ЦАХАЛА (армия Израиля). Война в Израиле идет уже седьмой день.

Если Израиль проведет наземную операцию, то ливанское движение «Хезболла» отправит своих боевиков в страну. Тем самым будет открыт второй фронт. Политолог Алексей Ярошенко в разговоре с телеканалом 360 заявил, что армия Израиля планирует окончательно закрыть вопрос о создании независимой Палестины.

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Армия Египта стала стягивать свои силы к границе с сектором Газа. Об этом сообщил высокопоставленный представитель египетской службы безопасности, который пожелал остаться анонимным. «Египет принял беспрецедентные меры для укрепления своей границы с сектороам Газа и предотвращения любых нарушений», — заявил представитель египетской службы безопасности. Его слова передает AP News. Ранее армия Израиля объявила, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Перед ней она призвала мирных жителей на севере сектора покинуть дома. Однако палестинское движение ХАМАС призывает не следовать указаниям ЦАХАЛА (армия Израиля). Война в Израиле идет уже седьмой день. Если Израиль проведет наземную операцию, то ливанское движение «Хезболла» отправит своих боевиков в страну. Тем самым будет открыт второй фронт. Политолог Алексей Ярошенко в разговоре с телеканалом 360 заявил, что армия Израиля планирует окончательно закрыть вопрос о создании независимой Палестины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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