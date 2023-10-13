Египет начал стягивать силы к сектору Газа

13 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Война в Израиле началась 7 октября с проникновения боевиков ХАМАС Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Египта стала стягивать свои силы к границе с сектором Газа. Об этом сообщил высокопоставленный представитель египетской службы безопасности, который пожелал остаться анонимным. «Египет принял беспрецедентные меры для укрепления своей границы с сектороам Газа и предотвращения любых нарушений», — заявил представитель египетской службы безопасности. Его слова передает AP News . Ранее армия Израиля объявила, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Перед ней она призвала мирных жителей на севере сектора покинуть дома. Однако палестинское движение ХАМАС призывает не следовать указаниям ЦАХАЛА (армия Израиля). Война в Израиле идет уже седьмой день. Если Израиль проведет наземную операцию, то ливанское движение «Хезболла» отправит своих боевиков в страну. Тем самым будет открыт второй фронт. Политолог Алексей Ярошенко в разговоре с телеканалом 360 заявил, что армия Израиля планирует окончательно закрыть вопрос о создании независимой Палестины.

Армия Египта стала стягивать свои силы к границе с сектором Газа. Об этом сообщил высокопоставленный представитель египетской службы безопасности, который пожелал остаться анонимным. «Египет принял беспрецедентные меры для укрепления своей границы с сектороам Газа и предотвращения любых нарушений», — заявил представитель египетской службы безопасности. Его слова передает AP News. Ранее армия Израиля объявила, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Перед ней она призвала мирных жителей на севере сектора покинуть дома. Однако палестинское движение ХАМАС призывает не следовать указаниям ЦАХАЛА (армия Израиля). Война в Израиле идет уже седьмой день. Если Израиль проведет наземную операцию, то ливанское движение «Хезболла» отправит своих боевиков в страну. Тем самым будет открыт второй фронт. Политолог Алексей Ярошенко в разговоре с телеканалом 360 заявил, что армия Израиля планирует окончательно закрыть вопрос о создании независимой Палестины.