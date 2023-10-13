Медведев: Запад стыдливо молчит после требования Израиля об эвакуации

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев прокомментировал помощь Запада в эвакуации мирных жителей в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад продолжает «стыдливо молчать» в ситуации с эвакуацией мирных жителей в секторе Газа. Ранее Израиль заявил о необходимости эвакуации палестинцев из-за наземной операции.

«Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все „западные партнеры“ стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Война в Израиле идет уже седьмой день. В первые дни конфликта армия Израиля (ЦАХАЛ) боролась с палестинскими боевиками, которые проникли на территорию страны. Спустя время бои в израильских городах закончились. После этого в ЦАХАЛ заявили о планах провести наземную операцию в секторе Газа.

Если это произойдет, то ливанское движение «Хезболла» отправить своих боевиков. Тем самым Израилю придется вести войну на два фронта. 13 октября Израиль заявил о необходимости эвакуации миллиона палестинцев на юг сектора Газа перед операцией.

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Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад продолжает «стыдливо молчать» в ситуации с эвакуацией мирных жителей в секторе Газа. Ранее Израиль заявил о необходимости эвакуации палестинцев из-за наземной операции. «Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все „западные партнеры“ стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Война в Израиле идет уже седьмой день. В первые дни конфликта армия Израиля (ЦАХАЛ) боролась с палестинскими боевиками, которые проникли на территорию страны. Спустя время бои в израильских городах закончились. После этого в ЦАХАЛ заявили о планах провести наземную операцию в секторе Газа. Если это произойдет, то ливанское движение «Хезболла» отправить своих боевиков. Тем самым Израилю придется вести войну на два фронта. 13 октября Израиль заявил о необходимости эвакуации миллиона палестинцев на юг сектора Газа перед операцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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