Медведев: Запад стыдливо молчит после требования Израиля об эвакуации

13 октября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев прокомментировал помощь Запада в эвакуации мирных жителей в секторе Газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад продолжает «стыдливо молчать» в ситуации с эвакуацией мирных жителей в секторе Газа. Ранее Израиль заявил о необходимости эвакуации палестинцев из-за наземной операции. «Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все „западные партнеры“ стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Война в Израиле идет уже седьмой день. В первые дни конфликта армия Израиля (ЦАХАЛ) боролась с палестинскими боевиками, которые проникли на территорию страны. Спустя время бои в израильских городах закончились. После этого в ЦАХАЛ заявили о планах провести наземную операцию в секторе Газа. Если это произойдет, то ливанское движение «Хезболла» отправить своих боевиков. Тем самым Израилю придется вести войну на два фронта. 13 октября Израиль заявил о необходимости эвакуации миллиона палестинцев на юг сектора Газа перед операцией.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад продолжает «стыдливо молчать» в ситуации с эвакуацией мирных жителей в секторе Газа. Ранее Израиль заявил о необходимости эвакуации палестинцев из-за наземной операции. «Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все „западные партнеры“ стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Война в Израиле идет уже седьмой день. В первые дни конфликта армия Израиля (ЦАХАЛ) боролась с палестинскими боевиками, которые проникли на территорию страны. Спустя время бои в израильских городах закончились. После этого в ЦАХАЛ заявили о планах провести наземную операцию в секторе Газа. Если это произойдет, то ливанское движение «Хезболла» отправить своих боевиков. Тем самым Израилю придется вести войну на два фронта. 13 октября Израиль заявил о необходимости эвакуации миллиона палестинцев на юг сектора Газа перед операцией.