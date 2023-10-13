Медведев: Запад стыдливо молчит после требования Израиля об эвакуации

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад продолжает «стыдливо молчать» в ситуации с эвакуацией мирных жителей в секторе Газа. Ранее Израиль заявил о необходимости эвакуации палестинцев из-за наземной операции.
«Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все „западные партнеры“ стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» — написал Дмитрий Медведев в своем
Война в Израиле идет уже седьмой день. В первые дни конфликта армия Израиля (ЦАХАЛ) боролась с палестинскими боевиками, которые проникли на территорию страны. Спустя время бои в израильских городах закончились. После этого в ЦАХАЛ заявили о планах провести наземную операцию в секторе Газа.
Если это произойдет, то ливанское движение «Хезболла» отправить своих боевиков. Тем самым Израилю придется вести войну на два фронта. 13 октября Израиль заявил о необходимости эвакуации миллиона палестинцев на юг сектора Газа перед операцией.
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