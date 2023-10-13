Свердловский военный нашел невесту в зоне спецоперации на Украине

13 октября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Александр попал в зону спецоперации по мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военный из Верхней Пышмы (Свердловская область) встретил в Донецке свою любовь — Анастасию. Он планирует отвезти девушку на Урал и сыграть свадьбу. Об истории знакомства агентству URA.RU рассказали сами ребята. «Я журналист и у меня есть свой telegram-канал. [Саша] был моим подписчиком, и написал мне, с вопросом, где взять необходимую экипировку, так как недавно прибыл в зону спецоперации. Я — добрая душа — помогла ему, а потом узнала, это был повод познакомиться. Если честно, первое, что я подумала: „Боже, что за гопник!“. Но за этим суровым воякой стоит любящий парень, который всегда поможет и не бросит в трудную минуту», — рассказала Анастасия. Девушка ранее служила связистом в Донецке, прокладывала связь. Ей не раз приходилось работать под обстрелом. Но уже год бывшая рядовая с позывным «Бантик» работает по гражданской профессии — она журналист, сотрудничает с несколькими изданиями и развивает свой канал в Telegram. А Александр попал в зону спецоперации в связи по мобилизации. «Я думал вначале, она общаться не захочет. Но я вежливо написал — на „Вы“ обратился, и она ответила. У нас три группы [ротации] — работаем пять суток через десять, которые я могу провести с Настей. Она пока особо не жаловалась, но переживания очень серьезные — постоянно мне пишет, а однажды даже дозвонилась на фронт», — делится Александр. Несмотря на расцветшую в Донецке любовь, молодые люди не собираются оставаться в нем жить. Свердловчанин планирует после окончания спецоперации увезти девушку домой — и там сыграть свадьбу. Дончанка не против — разговорами о Среднем Урале парень сумел «влюбить» девушку в регион. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военный из Верхней Пышмы (Свердловская область) встретил в Донецке свою любовь — Анастасию. Он планирует отвезти девушку на Урал и сыграть свадьбу. Об истории знакомства агентству URA.RU рассказали сами ребята. «Я журналист и у меня есть свой telegram-канал. [Саша] был моим подписчиком, и написал мне, с вопросом, где взять необходимую экипировку, так как недавно прибыл в зону спецоперации. Я — добрая душа — помогла ему, а потом узнала, это был повод познакомиться. Если честно, первое, что я подумала: „Боже, что за гопник!“. Но за этим суровым воякой стоит любящий парень, который всегда поможет и не бросит в трудную минуту», — рассказала Анастасия. Девушка ранее служила связистом в Донецке, прокладывала связь. Ей не раз приходилось работать под обстрелом. Но уже год бывшая рядовая с позывным «Бантик» работает по гражданской профессии — она журналист, сотрудничает с несколькими изданиями и развивает свой канал в Telegram. А Александр попал в зону спецоперации в связи по мобилизации. «Я думал вначале, она общаться не захочет. Но я вежливо написал — на „Вы“ обратился, и она ответила. У нас три группы [ротации] — работаем пять суток через десять, которые я могу провести с Настей. Она пока особо не жаловалась, но переживания очень серьезные — постоянно мне пишет, а однажды даже дозвонилась на фронт», — делится Александр. Несмотря на расцветшую в Донецке любовь, молодые люди не собираются оставаться в нем жить. Свердловчанин планирует после окончания спецоперации увезти девушку домой — и там сыграть свадьбу. Дончанка не против — разговорами о Среднем Урале парень сумел «влюбить» девушку в регион.