Суд арестовал адвоката Навального

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Клипарт Суд. Тюмень, решетка, судебное заседание, суд, клетка, камера заключения
Басманный районный суд Москвы арестовал одного из адвокатов Навального Фото:

Басманный районный суд Москвы арестовал Игоря Сергунина. Он является адвокатом оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов).

«Басманный районный суд арестовал адвоката Навального Игоря Сергунина», — передает РБК. В СИЗО юрист пробудет до 13 декабря.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что адвокаты Навального задержаны в Москве. Полиция задержала Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Они подозреваются в участии в деятельности экстремистского сообщества.

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Басманный районный суд Москвы арестовал Игоря Сергунина. Он является адвокатом оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). «Басманный районный суд арестовал адвоката Навального Игоря Сергунина», — передает РБК. В СИЗО юрист пробудет до 13 декабря. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что адвокаты Навального задержаны в Москве. Полиция задержала Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Они подозреваются в участии в деятельности экстремистского сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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