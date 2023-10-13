Суд арестовал адвоката Навального

13 октября 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Басманный районный суд Москвы арестовал одного из адвокатов Навального Фото: Денис Моргунов © URA.RU Басманный районный суд Москвы арестовал Игоря Сергунина. Он является адвокатом оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). «Басманный районный суд арестовал адвоката Навального Игоря Сергунина», — передает РБК. В СИЗО юрист пробудет до 13 декабря. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что адвокаты Навального задержаны в Москве. Полиция задержала Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Они подозреваются в участии в деятельности экстремистского сообщества.

Басманный районный суд Москвы арестовал Игоря Сергунина. Он является адвокатом оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). «Басманный районный суд арестовал адвоката Навального Игоря Сергунина», — передает РБК. В СИЗО юрист пробудет до 13 декабря. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что адвокаты Навального задержаны в Москве. Полиция задержала Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Они подозреваются в участии в деятельности экстремистского сообщества.