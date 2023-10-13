ООН призвала Израиль отменить предписание об эвакуации сектора Газа

13 октября 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Израиль должен пересмотреть свои планы по наземной операции в секторе Газа, следует из заявления Управления по координации гуманитарных вопросов Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Призыв Израиля о перемещении мирных жителей сектора Газа с севера на юг должен быть отменен. Такое заявление опубликовало Управление по координации гуманитарных вопросов, которое является подразделением Секретариата ООН. «ООН призывает Израиль отменить предписание палестинцам переместиться с севера на юг сектора Газа», — говорится в заявлении, его приводит новостной сайт ООН . В организации считают, что перемещение большого количества людей невозможно без разрушительных гуманитарных последствий. Ранее Израиль заявил, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Для этого армия страны (ЦАХАЛ) выпустило предписание, по которому жители должны покинуть свои дома на севере и переместиться на юг. Для этого им давалось 24 часа. К тому же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что палестинское движение ХАМАС держит жителей сектора Газа в заложниках, пишет телеканал 360. Запад продолжает игнорировать заявление Израиля об эвакуации мирных жителей, отметил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Если Израиль проведет операцию в Газе, то в конфликт вмешается ливанское движение «Хезболла».

Призыв Израиля о перемещении мирных жителей сектора Газа с севера на юг должен быть отменен. Такое заявление опубликовало Управление по координации гуманитарных вопросов, которое является подразделением Секретариата ООН. «ООН призывает Израиль отменить предписание палестинцам переместиться с севера на юг сектора Газа», — говорится в заявлении, его приводит новостной сайт ООН. В организации считают, что перемещение большого количества людей невозможно без разрушительных гуманитарных последствий. Ранее Израиль заявил, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Для этого армия страны (ЦАХАЛ) выпустило предписание, по которому жители должны покинуть свои дома на севере и переместиться на юг. Для этого им давалось 24 часа. К тому же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что палестинское движение ХАМАС держит жителей сектора Газа в заложниках, пишет телеканал 360. Запад продолжает игнорировать заявление Израиля об эвакуации мирных жителей, отметил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Если Израиль проведет операцию в Газе, то в конфликт вмешается ливанское движение «Хезболла».