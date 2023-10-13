ООН призвала Израиль отменить предписание об эвакуации сектора Газа

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Израиль должен пересмотреть свои планы по наземной операции в секторе Газа, следует из заявления Управления по координации гуманитарных вопросов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Призыв Израиля о перемещении мирных жителей сектора Газа с севера на юг должен быть отменен. Такое заявление опубликовало Управление по координации гуманитарных вопросов, которое является подразделением Секретариата ООН.

«ООН призывает Израиль отменить предписание палестинцам переместиться с севера на юг сектора Газа», — говорится в заявлении, его приводит новостной сайт ООН. В организации считают, что перемещение большого количества людей невозможно без разрушительных гуманитарных последствий.

Ранее Израиль заявил, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Для этого армия страны (ЦАХАЛ) выпустило предписание, по которому жители должны покинуть свои дома на севере и переместиться на юг. Для этого им давалось 24 часа. К тому же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что палестинское движение ХАМАС держит жителей сектора Газа в заложниках, пишет телеканал 360.

Запад продолжает игнорировать заявление Израиля об эвакуации мирных жителей, отметил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Если Израиль проведет операцию в Газе, то в конфликт вмешается ливанское движение «Хезболла».

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Призыв Израиля о перемещении мирных жителей сектора Газа с севера на юг должен быть отменен. Такое заявление опубликовало Управление по координации гуманитарных вопросов, которое является подразделением Секретариата ООН. «ООН призывает Израиль отменить предписание палестинцам переместиться с севера на юг сектора Газа», — говорится в заявлении, его приводит новостной сайт ООН. В организации считают, что перемещение большого количества людей невозможно без разрушительных гуманитарных последствий. Ранее Израиль заявил, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Для этого армия страны (ЦАХАЛ) выпустило предписание, по которому жители должны покинуть свои дома на севере и переместиться на юг. Для этого им давалось 24 часа. К тому же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что палестинское движение ХАМАС держит жителей сектора Газа в заложниках, пишет телеканал 360. Запад продолжает игнорировать заявление Израиля об эвакуации мирных жителей, отметил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Если Израиль проведет операцию в Газе, то в конфликт вмешается ливанское движение «Хезболла».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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