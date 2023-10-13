Управкомпании РФ обяжут делать понятные квитанции

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Платежи в квитанциях будут разделены на две строчки Фото:

Управляющие компании в России обяжут делать понятные квитанции по услугам ЖКХ. Платежи в них будут разделены на две строчки. Об этом сообщила директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер.

«Нередко в УК говорят, что все средства ушли на уборку, благоустройство и другие мелкие работы, поэтому запланировать ремонт не представляется возможным. В связи с этим эксперты посчитали необходимым разделить средства в платежках на две строчки», — заявила Генцлер «Парламентской газете». Предложение поддержали в думском Комитете по ЖКХ. На данный момент разрабатывается соответствующий законопроект.

Ранее сообщалось, что правительство России проводит масштабную реформу ЖКХ в Запорожье. В регионе будут отремонтированы 108 объектов коммунальной инфраструктуры. На данный момент котельные переводят на газ.

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Управляющие компании в России обяжут делать понятные квитанции по услугам ЖКХ. Платежи в них будут разделены на две строчки. Об этом сообщила директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер. «Нередко в УК говорят, что все средства ушли на уборку, благоустройство и другие мелкие работы, поэтому запланировать ремонт не представляется возможным. В связи с этим эксперты посчитали необходимым разделить средства в платежках на две строчки», — заявила Генцлер «Парламентской газете». Предложение поддержали в думском Комитете по ЖКХ. На данный момент разрабатывается соответствующий законопроект. Ранее сообщалось, что правительство России проводит масштабную реформу ЖКХ в Запорожье. В регионе будут отремонтированы 108 объектов коммунальной инфраструктуры. На данный момент котельные переводят на газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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