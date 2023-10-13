13 октября 2023

В Тобольске газовая служба готовит дом, где произошел взрыв, к запуску газа

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Клипарт. Магнитогорск, газовая служба, 04
Планируется проведение опрессовок перед запуском газа в дом Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Тобольска взорвался газ

В Тобольске (Тюменская область) специалисты «Газпром газораспределение Север» 14 и 15 октября проведут работы по опрессовке для запуска газа в дом по улице Ремезова 3, где в начале месяца произошел взрыв газа. Об этом в соцсети рассказал глава города Максим Афанасьев.

«В субботу и воскресенье будут проводиться работы по проверке вентиляционных шахт в доме 3 по Ремезова. Специалисты „Газпром газораспределение Север“ проведут работы по опрессовке для запуска в дом газа», — сообщает Афанасьев в telegram-канале.

По итогам комплексного обследования, доступ с третьего по шестой подъезды дома разрешен. Доступ в первый и второй подъезды все еще ограничен. После проведения противоаварийных мероприятий зона ЧС будет сокращена до территории квартир 13, 14, 15, 30, 31, 32.

Ранее в Тобольске (Тюменская область) 1 октября произошел взрыв газа в доме на улице Ремезова 3. В результате происшествия пострадали три человека. Жильцы были оперативно эвакуированы и размещены в хостелах. Для пострадавших организован сбор вещей.

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В Тобольске (Тюменская область) специалисты «Газпром газораспределение Север» 14 и 15 октября проведут работы по опрессовке для запуска газа в дом по улице Ремезова 3, где в начале месяца произошел взрыв газа. Об этом в соцсети рассказал глава города Максим Афанасьев. «В субботу и воскресенье будут проводиться работы по проверке вентиляционных шахт в доме 3 по Ремезова. Специалисты „Газпром газораспределение Север“ проведут работы по опрессовке для запуска в дом газа», — сообщает Афанасьев в telegram-канале. По итогам комплексного обследования, доступ с третьего по шестой подъезды дома разрешен. Доступ в первый и второй подъезды все еще ограничен. После проведения противоаварийных мероприятий зона ЧС будет сокращена до территории квартир 13, 14, 15, 30, 31, 32. Ранее в Тобольске (Тюменская область) 1 октября произошел взрыв газа в доме на улице Ремезова 3. В результате происшествия пострадали три человека. Жильцы были оперативно эвакуированы и размещены в хостелах. Для пострадавших организован сбор вещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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