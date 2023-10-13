В Тобольске газовая служба готовит дом, где произошел взрыв, к запуску газа

Планируется проведение опрессовок перед запуском газа в дом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В жилом доме Тобольска взорвался газ

В Тобольске (Тюменская область) специалисты «Газпром газораспределение Север» 14 и 15 октября проведут работы по опрессовке для запуска газа в дом по улице Ремезова 3, где в начале месяца произошел взрыв газа. Об этом в соцсети рассказал глава города Максим Афанасьев.

«В субботу и воскресенье будут проводиться работы по проверке вентиляционных шахт в доме 3 по Ремезова. Специалисты „Газпром газораспределение Север“ проведут работы по опрессовке для запуска в дом газа», — сообщает Афанасьев в telegram-канале.

По итогам комплексного обследования, доступ с третьего по шестой подъезды дома разрешен. Доступ в первый и второй подъезды все еще ограничен. После проведения противоаварийных мероприятий зона ЧС будет сокращена до территории квартир 13, 14, 15, 30, 31, 32.

Ранее в Тобольске (Тюменская область) 1 октября произошел взрыв газа в доме на улице Ремезова 3. В результате происшествия пострадали три человека. Жильцы были оперативно эвакуированы и размещены в хостелах. Для пострадавших организован сбор вещей.