01 октября 2023

В Тобольске организовали сбор вещей для пострадавших во время взрыва газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, волонтер, гуманитарка, вещи для пострадавших, помощь беженцам
Жители могут принеси детское питание, спальные принадлежности и средства личной гигиены Фото:
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В жилом доме Тобольска взорвался газ

В Тобольске для пострадавших при взрыве газа в многоэтажке организовали сбор вещей первой необходимости. Об этом сообщили в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В Центре социального обслуживания населения по адресу: 4 микрорайон, дом №48 организован сбор вещей первой необходимости для пострадавших на Ремезова, 3. <…> Более подробную информацию о необходимых вещах и принадлежностях можно уточнить по телефону: 8(3456) 24-26-61», — сообщили в группе мэрии.

Жители могут принести в центр:

  • детское питание;
  • пластиковую посуду;
  • подгузники, пеленки, салфетки;
  • постельные и душевые принадлежности;
  • средства личной гигиены;
  • одежду.

Ранее URA.RU, что в доме на улице Ремезова прогремел взрыв, после чего загорелась кровля дома. В результате происшествия пострадали три человека, одного из них пришлось переводить в ОКБ №1 Тюмени в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшие жители получат от регионального правительства выплаты.

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В Тобольске для пострадавших при взрыве газа в многоэтажке организовали сбор вещей первой необходимости. Об этом сообщили в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «В Центре социального обслуживания населения по адресу: 4 микрорайон, дом №48 организован сбор вещей первой необходимости для пострадавших на Ремезова, 3. <…> Более подробную информацию о необходимых вещах и принадлежностях можно уточнить по телефону: 8(3456) 24-26-61», — сообщили в группе мэрии. Жители могут принести в центр: Ранее URA.RU, что в доме на улице Ремезова прогремел взрыв, после чего загорелась кровля дома. В результате происшествия пострадали три человека, одного из них пришлось переводить в ОКБ №1 Тюмени в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшие жители получат от регионального правительства выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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