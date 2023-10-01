В Тобольске организовали сбор вещей для пострадавших во время взрыва газа

02 октября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Жители могут принеси детское питание, спальные принадлежности и средства личной гигиены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Тобольска взорвался газ В Тобольске для пострадавших при взрыве газа в многоэтажке организовали сбор вещей первой необходимости. Об этом сообщили в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «В Центре социального обслуживания населения по адресу: 4 микрорайон, дом №48 организован сбор вещей первой необходимости для пострадавших на Ремезова, 3. <…> Более подробную информацию о необходимых вещах и принадлежностях можно уточнить по телефону: 8(3456) 24-26-61», — сообщили в группе мэрии. Жители могут принести в центр: детское питание;

пластиковую посуду;

подгузники, пеленки, салфетки;

постельные и душевые принадлежности;

средства личной гигиены;

одежду. Ранее URA.RU, что в доме на улице Ремезова прогремел взрыв, после чего загорелась кровля дома. В результате происшествия пострадали три человека, одного из них пришлось переводить в ОКБ №1 Тюмени в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшие жители получат от регионального правительства выплаты.

В Тобольске для пострадавших при взрыве газа в многоэтажке организовали сбор вещей первой необходимости. Об этом сообщили в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «В Центре социального обслуживания населения по адресу: 4 микрорайон, дом №48 организован сбор вещей первой необходимости для пострадавших на Ремезова, 3. <…> Более подробную информацию о необходимых вещах и принадлежностях можно уточнить по телефону: 8(3456) 24-26-61», — сообщили в группе мэрии. Жители могут принести в центр: Ранее URA.RU, что в доме на улице Ремезова прогремел взрыв, после чего загорелась кровля дома. В результате происшествия пострадали три человека, одного из них пришлось переводить в ОКБ №1 Тюмени в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшие жители получат от регионального правительства выплаты.