В Тобольске организовали сбор вещей для пострадавших во время взрыва газа

В Тобольске для пострадавших при взрыве газа в многоэтажке организовали сбор вещей первой необходимости. Об этом сообщили в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
«В Центре социального обслуживания населения по адресу: 4 микрорайон, дом №48 организован сбор вещей первой необходимости для пострадавших на Ремезова, 3. <…> Более подробную информацию о необходимых вещах и принадлежностях можно уточнить по телефону: 8(3456) 24-26-61», — сообщили в группе мэрии.
Жители могут принести в центр:
- детское питание;
- пластиковую посуду;
- подгузники, пеленки, салфетки;
- постельные и душевые принадлежности;
- средства личной гигиены;
- одежду.
Ранее URA.RU, что в доме на улице Ремезова прогремел взрыв, после чего загорелась кровля дома. В результате происшествия пострадали три человека, одного из них пришлось переводить в ОКБ №1 Тюмени в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшие жители получат от регионального правительства выплаты.
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