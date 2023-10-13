MWM: Запад заставит Киев пойти на мирные переговоры из-за войны в Израиле

14 октября 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной может подстегнуть Киев начать переговоры с Москвой Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада могут заставить Украину начать переговоры с Россией для завершения СВО из-за обострения арабо-израильского конфликта. По мнению западных аналитиков, украинское контрнаступление, финансируемое в основном странами ЕС, претерпевает большие потери, что лишь усугубляет ситуацию. «В условиях, когда Украина, как представляется, все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров. Наступление ХАМАС способно серьезно подорвать способность Киева продолжать военные действия, поскольку украинские флаги, вывешенные в знак солидарности по всему западному миру, начали заменяться израильскими», — указано в материале MWM . В статье указано, что потери Украины за последние месяцы исчисляющся тысячами бойцов, а их контрнаступление обошлось странам Запада слишком дорого. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Было выпущено пять тысяч ракет по Израилю. После этого отряды боевиков вторглись в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля провела несколько рейдов в секторе Газа. В ХАМАС признались, что планировали нападение на Израиль с 2022 года.

Страны Запада могут заставить Украину начать переговоры с Россией для завершения СВО из-за обострения арабо-израильского конфликта. По мнению западных аналитиков, украинское контрнаступление, финансируемое в основном странами ЕС, претерпевает большие потери, что лишь усугубляет ситуацию. «В условиях, когда Украина, как представляется, все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров. Наступление ХАМАС способно серьезно подорвать способность Киева продолжать военные действия, поскольку украинские флаги, вывешенные в знак солидарности по всему западному миру, начали заменяться израильскими», — указано в материале MWM. В статье указано, что потери Украины за последние месяцы исчисляющся тысячами бойцов, а их контрнаступление обошлось странам Запада слишком дорого. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Было выпущено пять тысяч ракет по Израилю. После этого отряды боевиков вторглись в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля провела несколько рейдов в секторе Газа. В ХАМАС признались, что планировали нападение на Израиль с 2022 года.