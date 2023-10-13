13 октября 2023
12 октября 2023

Курганские власти выделят перевозчикам деньги на покупку транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, пассажиры, автобусы
Выделенные деньги пойдут перевозчикам на покупку общественного транспорта Фото:

Правительство Курганской области выделит деньги перевозчикам на софинансирование расходов, возникающих при покупке транспорта. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова, опубликованном на портале правовой информации.

«Правительство Курганской области постановляет: утвердить распределение средств из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при реализации покупки транспорта общественного пользования для перевозок пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам», — указано в постановлении. Всего будет выделено 228 557 рублей.

Также департамент финансов подготовит изменения в закон Курганской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Контроль за исполнением постановления возложен на замгубернатора по экономической политике.

Ранее сообщалось, что департамент экономического развития Курганской области распорядился уменьшить количество рейсов по межмуниципальным маршрутам в Шадринске. Рейсы отменяются из-за острой нехватки водителей автобусов. Например, маршрут «Шадринск — Верхняя Полевая» сокращен с 82 до 75 рейсов в неделю.

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Правительство Курганской области выделит деньги перевозчикам на софинансирование расходов, возникающих при покупке транспорта. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова, опубликованном на портале правовой информации. «Правительство Курганской области постановляет: утвердить распределение средств из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при реализации покупки транспорта общественного пользования для перевозок пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам», — указано в постановлении. Всего будет выделено 228 557 рублей. Также департамент финансов подготовит изменения в закон Курганской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Контроль за исполнением постановления возложен на замгубернатора по экономической политике. Ранее сообщалось, что департамент экономического развития Курганской области распорядился уменьшить количество рейсов по межмуниципальным маршрутам в Шадринске. Рейсы отменяются из-за острой нехватки водителей автобусов. Например, маршрут «Шадринск — Верхняя Полевая» сокращен с 82 до 75 рейсов в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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