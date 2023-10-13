Курганские власти выделят перевозчикам деньги на покупку транспорта

Правительство Курганской области выделит деньги перевозчикам на софинансирование расходов, возникающих при покупке транспорта. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова, опубликованном на портале правовой информации.
«Правительство Курганской области постановляет: утвердить распределение средств из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при реализации покупки транспорта общественного пользования для перевозок пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам», — указано в постановлении. Всего будет выделено 228 557 рублей.
Также департамент финансов подготовит изменения в закон Курганской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Контроль за исполнением постановления возложен на замгубернатора по экономической политике.
Ранее сообщалось, что департамент экономического развития Курганской области распорядился уменьшить количество рейсов по межмуниципальным маршрутам в Шадринске. Рейсы отменяются из-за острой нехватки водителей автобусов. Например, маршрут «Шадринск — Верхняя Полевая» сокращен с 82 до 75 рейсов в неделю.
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