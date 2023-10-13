13 октября 2023

ХАМАС прокомментировало предложения Путина по войне с Израилем

ХАМАС положительно отнеслось к предложениям Путина по войне с Израилем
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
ХАМАС положительно отнеслось к предложениям Владимира Путина Фото:

ХАМАС высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по решению конфликта Израиля и Палестины. Об этом заявили представители движения.

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там», — сообщило движение, слова которого приводит РИА Новости.

Израильская армия 7 октября заявила об обстреле территории страны палестинскими радикалами из сектора Газа. В качестве ответа Израиль объявил контртеррористическую операцию в Газе, а затем и полномасштабную войну. В качестве решения конфликта Путин предложил создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме.

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ХАМАС высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по решению конфликта Израиля и Палестины. Об этом заявили представители движения. «Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там», — сообщило движение, слова которого приводит РИА Новости. Израильская армия 7 октября заявила об обстреле территории страны палестинскими радикалами из сектора Газа. В качестве ответа Израиль объявил контртеррористическую операцию в Газе, а затем и полномасштабную войну. В качестве решения конфликта Путин предложил создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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