ХАМАС прокомментировало предложения Путина по войне с Израилем

ХАМАС высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по решению конфликта Израиля и Палестины. Об этом заявили представители движения.
«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там», — сообщило движение, слова которого приводит РИА Новости.
Израильская армия 7 октября заявила об обстреле территории страны палестинскими радикалами из сектора Газа. В качестве ответа Израиль объявил контртеррористическую операцию в Газе, а затем и полномасштабную войну. В качестве решения конфликта Путин предложил создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме.
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