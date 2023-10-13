13 октября 2023

WSJ: российские дроны и авиабомбы стали особой проблемой для ВСУ

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Российские БПЛА стали проблемой для ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на российские дроны и управляемые авиабомбы, которые оказались для украинских военных особой проблемой. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Особой проблемой для ВСУ стали беспилотные летательные аппараты и управляемые авиабомбы. Российские БПЛА управляются дистанционно и используются для ударов по бронетехнике, опорным пунктам и бойцам», — сообщило издание.

Ранее украинский военный сообщил, что ВС РФ побеждают Украину в битве беспилотников. По его словам, это похоже на шахматную партию, а у российских бойцов больше запасов, поэтому они выигрывают борьбу. Военный заключил, что украинские подразделения используют около 20 дронов в день, но этого количества недостаточно.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на российские дроны и управляемые авиабомбы, которые оказались для украинских военных особой проблемой. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. «Особой проблемой для ВСУ стали беспилотные летательные аппараты и управляемые авиабомбы. Российские БПЛА управляются дистанционно и используются для ударов по бронетехнике, опорным пунктам и бойцам», — сообщило издание. Ранее украинский военный сообщил, что ВС РФ побеждают Украину в битве беспилотников. По его словам, это похоже на шахматную партию, а у российских бойцов больше запасов, поэтому они выигрывают борьбу. Военный заключил, что украинские подразделения используют около 20 дронов в день, но этого количества недостаточно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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