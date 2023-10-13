WSJ: российские дроны и авиабомбы стали особой проблемой для ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на российские дроны и управляемые авиабомбы, которые оказались для украинских военных особой проблемой. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«Особой проблемой для ВСУ стали беспилотные летательные аппараты и управляемые авиабомбы. Российские БПЛА управляются дистанционно и используются для ударов по бронетехнике, опорным пунктам и бойцам», — сообщило
Ранее украинский военный сообщил, что ВС РФ побеждают Украину в битве беспилотников. По его словам, это похоже на шахматную партию, а у российских бойцов больше запасов, поэтому они выигрывают борьбу. Военный заключил, что украинские подразделения используют около 20 дронов в день, но этого количества недостаточно.
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