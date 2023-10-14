Российские журналисты попали под обстрел ХАМАС. Видео

14 октября 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

Из-за обстрела ХАМАС чуть не пострадали российские журналисты Фото: MOHAMMED SABER новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС устроило обстрел, под который попала съемочная группа российского телеканала «Звезда» по пути в город Ашкелон (Израиль). Об этом сообщил telegram-канал издания. По его данным, осколок от снаряда пролетел между корреспондентами. «Съемочная группа „Звезды“ попала под обстрел ХАМАС на въезде в Ашкелон», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналисты несколько раз выпрыгивали из машины по пути в город, так как начинались обстрелы. По данным канала, один раз осколок снаряда боевиков ХАМАС чуть не задел съемочную группу. Корреспондент Алексей Дегтярев выложил видео, которое было снято во время обстрела. На записи они с оператором Романом Власовым пытаются скрыться от снарядов, слышны взрывы и свист летящего осколка. Ранее посольство РФ в Израиле сообщило, что 12 россиян все еще числятся в списке пропавших без вести в ближневосточной стране, передает телеканал 360. По словам ведомства, число погибших россиян на фоне войны продолжает расти. Посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что граждан РФ, убитых или пропавших без вести в этом конфликте, может быть намного больше, чем говорится в официальных данных, передает «Царьград».

Палестинское движение ХАМАС устроило обстрел, под который попала съемочная группа российского телеканала «Звезда» по пути в город Ашкелон (Израиль). Об этом сообщил telegram-канал издания. По его данным, осколок от снаряда пролетел между корреспондентами. «Съемочная группа „Звезды“ попала под обстрел ХАМАС на въезде в Ашкелон», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналисты несколько раз выпрыгивали из машины по пути в город, так как начинались обстрелы. По данным канала, один раз осколок снаряда боевиков ХАМАС чуть не задел съемочную группу. Корреспондент Алексей Дегтярев выложил видео, которое было снято во время обстрела. На записи они с оператором Романом Власовым пытаются скрыться от снарядов, слышны взрывы и свист летящего осколка. Ранее посольство РФ в Израиле сообщило, что 12 россиян все еще числятся в списке пропавших без вести в ближневосточной стране, передает телеканал 360. По словам ведомства, число погибших россиян на фоне войны продолжает расти. Посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что граждан РФ, убитых или пропавших без вести в этом конфликте, может быть намного больше, чем говорится в официальных данных, передает «Царьград».