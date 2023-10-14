WP: Израиль атаковал колонну беженцев в Газе, 70 человек погибли

14 октября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Атаку подтвердили исследователи открытых источников Крис Осик и Габор Фризен Фото: Nasser Nasser / AP / TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 октября совершила атаку по беженцам, которые эвакуировались из сектора Газа. В результате удара погибли около 70 человек, 200 пострадали. Об этом сообщили в газете The Washington Post после проверки видео, на котором видны тела погибших. «Видео, проверенное The Washington Post, демонстрирует последствия смертельного удара по главной автомагистрали Газы в пятницу <…> в результате которого погибли десятки и получили ранения более 200 человек», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что около 70 человек погибли. Позже боевое крыло ХАМАС заявило, что обстреливает Тель-Авив в ответ на удары Израиля по мирным жителям в Газе. На видео, которое сняли на дороге Салах аль-Дин, лежат взрослые и детские тела, разбросанные вдоль дороги среди горящих автомобилей. На другой части дороги тела лежат среди личных вещей. Геолокация видео подтвердили исследователи открытых источников Крис Осик и Габор Фризен. Ранее спикер армии Израиля Авихай Адраи заявил, что жителям северной части сектора Газа осталось шесть часов на эвакуацию из города. ЦАХАЛ сообщила, что истребители Израиля совершили удары по множеству целей в секторе Газа. Около 1,9 тысяч человек погибли в секторе Газа с 7 октября после ударов израильских военных, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 октября совершила атаку по беженцам, которые эвакуировались из сектора Газа. В результате удара погибли около 70 человек, 200 пострадали. Об этом сообщили в газете The Washington Post после проверки видео, на котором видны тела погибших. «Видео, проверенное The Washington Post, демонстрирует последствия смертельного удара по главной автомагистрали Газы в пятницу <…> в результате которого погибли десятки и получили ранения более 200 человек», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что около 70 человек погибли. Позже боевое крыло ХАМАС заявило, что обстреливает Тель-Авив в ответ на удары Израиля по мирным жителям в Газе. На видео, которое сняли на дороге Салах аль-Дин, лежат взрослые и детские тела, разбросанные вдоль дороги среди горящих автомобилей. На другой части дороги тела лежат среди личных вещей. Геолокация видео подтвердили исследователи открытых источников Крис Осик и Габор Фризен. Ранее спикер армии Израиля Авихай Адраи заявил, что жителям северной части сектора Газа осталось шесть часов на эвакуацию из города. ЦАХАЛ сообщила, что истребители Израиля совершили удары по множеству целей в секторе Газа. Около 1,9 тысяч человек погибли в секторе Газа с 7 октября после ударов израильских военных, передает телеканал 360.