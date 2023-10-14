Израиль уничтожил бойцов элитного подразделения ХАМАС. Видео

14 октября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ сообщила, что из-за удара израильского истребителя погиб глава воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские истребители 13 октября совершили удары по множеству целей в секторе Газа. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Десятки боевиков-террористов элитного подразделения «Нухба», которое является частью палестинского движения ХАМАС, а также руководитель воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада погибли. «Вчера вечером (пятница) истребители ЦАХАЛа нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. В их число входили десятки террористических целей Хамаса, а также террористические боевики „Нухбы“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛа. Отмечается, что боевики «Нухба» первыми проникли в Израиль 7 октября. Истребители совершили удары по оперативному штабу ХАМАС, из которого управляли воздушной деятельностью бойцов. Из-за удара израильского самолета погиб глава воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада.

Израильские истребители 13 октября совершили удары по множеству целей в секторе Газа. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Десятки боевиков-террористов элитного подразделения «Нухба», которое является частью палестинского движения ХАМАС, а также руководитель воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада погибли. «Вчера вечером (пятница) истребители ЦАХАЛа нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. В их число входили десятки террористических целей Хамаса, а также террористические боевики „Нухбы“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛа. Отмечается, что боевики «Нухба» первыми проникли в Израиль 7 октября. Истребители совершили удары по оперативному штабу ХАМАС, из которого управляли воздушной деятельностью бойцов. Из-за удара израильского самолета погиб глава воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада.