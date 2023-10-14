Израиль уничтожил бойцов элитного подразделения ХАМАС. Видео

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, stock
ЦАХАЛ сообщила, что из-за удара израильского истребителя погиб глава воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские истребители 13 октября совершили удары по множеству целей в секторе Газа. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Десятки боевиков-террористов элитного подразделения «Нухба», которое является частью палестинского движения ХАМАС, а также руководитель воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада погибли.

«Вчера вечером (пятница) истребители ЦАХАЛа нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. В их число входили десятки террористических целей Хамаса, а также террористические боевики „Нухбы“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛа.

Отмечается, что боевики «Нухба» первыми проникли в Израиль 7 октября. Истребители совершили удары по оперативному штабу ХАМАС, из которого управляли воздушной деятельностью бойцов. Из-за удара израильского самолета погиб глава воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада.

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Израильские истребители 13 октября совершили удары по множеству целей в секторе Газа. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Десятки боевиков-террористов элитного подразделения «Нухба», которое является частью палестинского движения ХАМАС, а также руководитель воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада погибли. «Вчера вечером (пятница) истребители ЦАХАЛа нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. В их число входили десятки террористических целей Хамаса, а также террористические боевики „Нухбы“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛа. Отмечается, что боевики «Нухба» первыми проникли в Израиль 7 октября. Истребители совершили удары по оперативному штабу ХАМАС, из которого управляли воздушной деятельностью бойцов. Из-за удара израильского самолета погиб глава воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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