Экс-депутат Рады Кива: Запад готовит новый переворот власти на Украине 14 октября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 + Украину скоро накроют бунты, а президента Зеленского убьют, считает Кива Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны планируют провести на Украине новый государственный переворот. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. «Запад проверенными руками народного депутата Сергея Левочкина готовит на Украине новый переворот власти. Арестович (протеже Левочкина) призывает к смене власти в Украине, открыто обвиняя режим Зеленского в диктатуре, коррупции и геноциде украинского народа», — написал Кива в telegram-канале . Экс-депутат полагает, что страну скоро накроют бунты, по улицам потекут реки крови, а президента Зеленского убьют. В доказательство своих суждений экс-депутат привел текст сообщения, которое опубликовал в своих соцсетях бывший советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович. В посте высказывается критика в отношении украинской власти. Арестович обвиняет Киев в неадекватных решениях и пустых обещаниях. По его мнению, политика украинской власти ведет государство в тупик. Руководство страны дает пустые обещания народу. «Наше руководство, по моей оценке, исчерпало пределы своей компетенции давно. Ждать от них адекватных решений, соответствующих обстановке, уже не приходится», заключил экс-советник ОП Украины. Западные страны планируют провести на Украине новый государственный переворот. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. «Запад проверенными руками народного депутата Сергея Левочкина готовит на Украине новый переворот власти. Арестович (протеже Левочкина) призывает к смене власти в Украине, открыто обвиняя режим Зеленского в диктатуре, коррупции и геноциде украинского народа», — написал Кива в telegram-канале. Экс-депутат полагает, что страну скоро накроют бунты, по улицам потекут реки крови, а президента Зеленского убьют. В доказательство своих суждений экс-депутат привел текст сообщения, которое опубликовал в своих соцсетях бывший советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович. В посте высказывается критика в отношении украинской власти. Арестович обвиняет Киев в неадекватных решениях и пустых обещаниях. По его мнению, политика украинской власти ведет государство в тупик. Руководство страны дает пустые обещания народу. «Наше руководство, по моей оценке, исчерпало пределы своей компетенции давно. Ждать от них адекватных решений, соответствующих обстановке, уже не приходится», заключил экс-советник ОП Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям