В МИД РФ прокомментировали заявление ПАСЕ о нелегитимности Путина

Посол МИД РФ Аскальдович: ПАСЕ не может определять легитимность Путина
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ПАСЕ не может определять легитимность российского президента, в отличие от народа РФ Фото:

Легитимность президента определяется волей жителей страны, а не заявлениями международных организаций. Так отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович на заявление из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о нелегитимности правления российского главы Владимира Путина.

«Легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций», — подчеркнул Геннадий Аскальдович. Его слова передает ТАСС. Посол напомнил, что Россия вышла из ПАСЕ в прошлом году.

Накануне ПАСЕ призвала государства, входящие в организацию, признать Путина нелегитимным и оборвать с ним контакты. Вице-спикер Совбеза РФ Константин Косачев ранее высказывался о ПАСЕ как об антироссийской организации. Парламентская ассамблея является консультативным органом, состоящим из представителей парламентов всех государств-членов. В Совет Европы входит 46 стран. В 2024 году в России запланированы президентские выборы.

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Легитимность президента определяется волей жителей страны, а не заявлениями международных организаций. Так отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович на заявление из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о нелегитимности правления российского главы Владимира Путина. «Легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций», — подчеркнул Геннадий Аскальдович. Его слова передает ТАСС. Посол напомнил, что Россия вышла из ПАСЕ в прошлом году. Накануне ПАСЕ призвала государства, входящие в организацию, признать Путина нелегитимным и оборвать с ним контакты. Вице-спикер Совбеза РФ Константин Косачев ранее высказывался о ПАСЕ как об антироссийской организации. Парламентская ассамблея является консультативным органом, состоящим из представителей парламентов всех государств-членов. В Совет Европы входит 46 стран. В 2024 году в России запланированы президентские выборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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