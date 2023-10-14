В МИД РФ прокомментировали заявление ПАСЕ о нелегитимности Путина

Легитимность президента определяется волей жителей страны, а не заявлениями международных организаций. Так отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович на заявление из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о нелегитимности правления российского главы Владимира Путина.
«Легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций», — подчеркнул Геннадий Аскальдович. Его слова передает ТАСС. Посол напомнил, что Россия вышла из ПАСЕ в прошлом году.
Накануне ПАСЕ призвала государства, входящие в организацию, признать Путина нелегитимным и оборвать с ним контакты. Вице-спикер Совбеза РФ Константин Косачев ранее высказывался о ПАСЕ как об антироссийской организации. Парламентская ассамблея является консультативным органом, состоящим из представителей парламентов всех государств-членов. В Совет Европы входит 46 стран. В 2024 году в России запланированы президентские выборы.
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