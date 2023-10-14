14 октября 2023

Омбудсмен Украины: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из Газы

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Беженцы в Полевском. Екатеринбург, вещи, вещи для беженцев
Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из-за невозможности обеспечить безопасность иностранцев Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

МИД Израиля отозвал разрешение на вывоз граждан Украины из сектора Газа за два часа до начала запланированной эвакуации. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«В пятницу было получено официальное разрешение на вывоз граждан Украины и других государств через КПП „Рафах“ на территорию Египта. В субботу представители МИД Израиля сообщили, что не могут гарантировать безопасность иностранцев и отзывают документ», — передает издание «Украинская правда» заявление омбудсмена.

МИД Украины направил в адрес Израиля ноту протеста. Остальные страны, не получившие разрешение на вывоз своих граждан, планируют аналогичные действия.

Ранее Египет и Израиль подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации американцев и граждан других стран, членов неправительственных организаций и сотрудников ООН из сектора Газа. Позднее египетский МИД сообщил, что КПП на приграничной территории разрушен бомбардировками. Несмотря на это, власти Египта помогут с отправкой всех беженцев, если они смогут перейти контрольно-пропускной пункт.

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МИД Израиля отозвал разрешение на вывоз граждан Украины из сектора Газа за два часа до начала запланированной эвакуации. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. «В пятницу было получено официальное разрешение на вывоз граждан Украины и других государств через КПП „Рафах“ на территорию Египта. В субботу представители МИД Израиля сообщили, что не могут гарантировать безопасность иностранцев и отзывают документ», — передает издание «Украинская правда» заявление омбудсмена. МИД Украины направил в адрес Израиля ноту протеста. Остальные страны, не получившие разрешение на вывоз своих граждан, планируют аналогичные действия. Ранее Египет и Израиль подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации американцев и граждан других стран, членов неправительственных организаций и сотрудников ООН из сектора Газа. Позднее египетский МИД сообщил, что КПП на приграничной территории разрушен бомбардировками. Несмотря на это, власти Египта помогут с отправкой всех беженцев, если они смогут перейти контрольно-пропускной пункт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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