Глава МИД Египта: КПП на границе с сектором Газа не смогли открыть из-за разрушенных дорог

Контрольно-пропускной пункт (КПП) со стороны Египта «Рафах» открыт, но выведен из строя бомбардировками. Об этом заявил Глава МИД Египта Самех Шукри.
«Переход „Рафах“ официально открыт со стороны Египта и был открыт все это время», — сказал Шукри. Его слова приводит ТАСС.
Чиновник добавил, что если граждане сектора Газа смогут смогут перейти КПП, то египетское правительство поможет в организации рейсов, которые вернут их в родные страны. «Если все процедуры пройдены, а документы проверены, мы предоставим все возможности по доставке в пункт отправления», — подчеркнул Шукри.
Ранее Египет и Израиль подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации беженцев из сектора Газа. Коридор предназначен для выхода американцев и граждан других стран, членов неправительственных организаций и сотрудников ООН.
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