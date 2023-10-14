14 октября 2023

Глава МИД Египта: КПП на границе с сектором Газа не смогли открыть из-за разрушенных дорог

МИД Египта: КПП с сектором Газа не смогли открыть из-за разрушенных дорог
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КПП выведен из строя бомбардировками Фото:
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Контрольно-пропускной пункт (КПП) со стороны Египта «Рафах» открыт, но выведен из строя бомбардировками. Об этом заявил Глава МИД Египта Самех Шукри.

«Переход „Рафах“ официально открыт со стороны Египта и был открыт все это время», — сказал Шукри. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник добавил, что если граждане сектора Газа смогут смогут перейти КПП, то египетское правительство поможет в организации рейсов, которые вернут их в родные страны. «Если все процедуры пройдены, а документы проверены, мы предоставим все возможности по доставке в пункт отправления», — подчеркнул Шукри.

Ранее Египет и Израиль подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации беженцев из сектора Газа. Коридор предназначен для выхода американцев и граждан других стран, членов неправительственных организаций и сотрудников ООН.

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Контрольно-пропускной пункт (КПП) со стороны Египта «Рафах» открыт, но выведен из строя бомбардировками. Об этом заявил Глава МИД Египта Самех Шукри. «Переход „Рафах“ официально открыт со стороны Египта и был открыт все это время», — сказал Шукри. Его слова приводит ТАСС. Чиновник добавил, что если граждане сектора Газа смогут смогут перейти КПП, то египетское правительство поможет в организации рейсов, которые вернут их в родные страны. «Если все процедуры пройдены, а документы проверены, мы предоставим все возможности по доставке в пункт отправления», — подчеркнул Шукри. Ранее Египет и Израиль подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации беженцев из сектора Газа. Коридор предназначен для выхода американцев и граждан других стран, членов неправительственных организаций и сотрудников ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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