Глава МИД Египта: КПП на границе с сектором Газа не смогли открыть из-за разрушенных дорог МИД Египта: КПП с сектором Газа не смогли открыть из-за разрушенных дорог 15 октября 2023 в 05:54 Размер текста - 17 + КПП выведен из строя бомбардировками Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Контрольно-пропускной пункт (КПП) со стороны Египта «Рафах» открыт, но выведен из строя бомбардировками. Об этом заявил Глава МИД Египта Самех Шукри. «Переход „Рафах“ официально открыт со стороны Египта и был открыт все это время», — сказал Шукри. Его слова приводит ТАСС. Чиновник добавил, что если граждане сектора Газа смогут смогут перейти КПП, то египетское правительство поможет в организации рейсов, которые вернут их в родные страны. «Если все процедуры пройдены, а документы проверены, мы предоставим все возможности по доставке в пункт отправления», — подчеркнул Шукри. Ранее Египет и Израиль подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации беженцев из сектора Газа. Коридор предназначен для выхода американцев и граждан других стран, членов неправительственных организаций и сотрудников ООН. Контрольно-пропускной пункт (КПП) со стороны Египта «Рафах» открыт, но выведен из строя бомбардировками. Об этом заявил Глава МИД Египта Самех Шукри. «Переход „Рафах“ официально открыт со стороны Египта и был открыт все это время», — сказал Шукри. Его слова приводит ТАСС. Чиновник добавил, что если граждане сектора Газа смогут смогут перейти КПП, то египетское правительство поможет в организации рейсов, которые вернут их в родные страны. «Если все процедуры пройдены, а документы проверены, мы предоставим все возможности по доставке в пункт отправления», — подчеркнул Шукри. Ранее Египет и Израиль подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации беженцев из сектора Газа. Коридор предназначен для выхода американцев и граждан других стран, членов неправительственных организаций и сотрудников ООН. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям