Axios: Израиль договорился с Египтом о гуманитарных коридорах

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Израиль и Египет откроют гуманитарный коридор для выхода беженцев из сектора Газа, пишет Axios Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль и Египет подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации беженцев из сектора Газа. Об этом сообщили американские и израильские источники, знакомые с ситуацией.

«Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о создании безопасного коридора для выхода из Газы», — передает слова источников портал Axios. Там добавили, что коридор предназначен для выхода американцев и граждан других стран, включая сотрудников ООН, членов неправительственных организаций и журналистов, находящихся в Газе. Однако реализация планов может быть затруднена, так как потребует прекращения огня.

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент США Джо Байден обсудили возможность открытия гуманитарных коридоров в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Несмотря на это, Египет выражал свое противодействие открытию коридоров для эвакуации беженцев из сектора Газа. В результате вооруженного конфликта, начавшегося с нашествия палестинских боевиков ХАМАС на израильскую территорию, погибли и пострадали множество людей, а также было разрушено большое количество жилых домов в Газе. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель также призвал к открытию гуманитарного доступа в сектор Газа и созданию коридоров для эвакуации беженцев, передает RT.

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Израиль и Египет подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации беженцев из сектора Газа. Об этом сообщили американские и израильские источники, знакомые с ситуацией. «Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о создании безопасного коридора для выхода из Газы», — передает слова источников портал Axios. Там добавили, что коридор предназначен для выхода американцев и граждан других стран, включая сотрудников ООН, членов неправительственных организаций и журналистов, находящихся в Газе. Однако реализация планов может быть затруднена, так как потребует прекращения огня. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент США Джо Байден обсудили возможность открытия гуманитарных коридоров в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Несмотря на это, Египет выражал свое противодействие открытию коридоров для эвакуации беженцев из сектора Газа. В результате вооруженного конфликта, начавшегося с нашествия палестинских боевиков ХАМАС на израильскую территорию, погибли и пострадали множество людей, а также было разрушено большое количество жилых домов в Газе. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель также призвал к открытию гуманитарного доступа в сектор Газа и созданию коридоров для эвакуации беженцев, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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