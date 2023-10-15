Сеймур Херш: Израиль ищет страны для эвакуации палестинцев

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Израиль просит Катар и Египет принять беженцев из сектора Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль пытается убедить Катар принять палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Израиль пытается убедить Катар присоединиться к Египту в финансировании палаточного городка для миллиона или более беженцев [из сектора Газа], ожидающих пересечения границы», — подчеркнул Сеймур Херш, ссылаясь на свой источник. Журналист отметил, что Катар долгое время финансировал деятельность палестинской группировки ХАМАС. Об этом также говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

ХАМАС проник в Израиль и атаковал территорию страны 7 октября. В этот же день израильская армия ЦАХАЛ объявила о начале операции «Железные мечи», которая затем переросла в полноценную войну. Позже гражданским из сектора Газа были даны сутки на эвакуацию из северной части города в южную. По истечению времени ЦАХАЛ объявил о крупномасштабных атаках и проведении наземных операций.

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Израиль пытается убедить Катар принять палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Израиль пытается убедить Катар присоединиться к Египту в финансировании палаточного городка для миллиона или более беженцев [из сектора Газа], ожидающих пересечения границы», — подчеркнул Сеймур Херш, ссылаясь на свой источник. Журналист отметил, что Катар долгое время финансировал деятельность палестинской группировки ХАМАС. Об этом также говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. ХАМАС проник в Израиль и атаковал территорию страны 7 октября. В этот же день израильская армия ЦАХАЛ объявила о начале операции «Железные мечи», которая затем переросла в полноценную войну. Позже гражданским из сектора Газа были даны сутки на эвакуацию из северной части города в южную. По истечению времени ЦАХАЛ объявил о крупномасштабных атаках и проведении наземных операций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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