The National Interest: успех Украины должен был помочь Байдену

В США растет количество жителей, недовольных внешней политикой Джо Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Успех Украины должен был помочь президенту США Джо Байдену забыть об унизительном выводе войск из Афганистана в 2021 году. Об этом пишет американский журнал The National Interest. Однако контрнаступление ВСУ провалилось.

«Помощники Байдена надеялись, что успех на Украине сотрет этот позор (вывод войск из Афганистана в 2021 году — прим. URA.RU). Однако широко разрекламированное весенне-летнее украинское контрнаступление провалилось», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что в США растет количество жителей, недовольных тем, что Вашингтон отправляет деньги на Украину.

Ранее Джо Байден получил данные о масштабной коррупции на Украине из секретных докладов, передает телеканал 360. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Запад устал от постоянной помощи Киеву.