В США рассказали о провале Байдена из-за Украины

The National Interest: успех Украины должен был помочь Байдену
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
В США растет количество жителей, недовольных внешней политикой Джо Байдена Фото:
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Успех Украины должен был помочь президенту США Джо Байдену забыть об унизительном выводе войск из Афганистана в 2021 году. Об этом пишет американский журнал The National Interest. Однако контрнаступление ВСУ провалилось.

«Помощники Байдена надеялись, что успех на Украине сотрет этот позор (вывод войск из Афганистана в 2021 году — прим. URA.RU). Однако широко разрекламированное весенне-летнее украинское контрнаступление провалилось», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в США растет количество жителей, недовольных тем, что Вашингтон отправляет деньги на Украину.

Ранее Джо Байден получил данные о масштабной коррупции на Украине из секретных докладов, передает телеканал 360. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Запад устал от постоянной помощи Киеву.

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Успех Украины должен был помочь президенту США Джо Байдену забыть об унизительном выводе войск из Афганистана в 2021 году. Об этом пишет американский журнал The National Interest. Однако контрнаступление ВСУ провалилось. «Помощники Байдена надеялись, что успех на Украине сотрет этот позор (вывод войск из Афганистана в 2021 году — прим. URA.RU). Однако широко разрекламированное весенне-летнее украинское контрнаступление провалилось», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в США растет количество жителей, недовольных тем, что Вашингтон отправляет деньги на Украину. Ранее Джо Байден получил данные о масштабной коррупции на Украине из секретных докладов, передает телеканал 360. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Запад устал от постоянной помощи Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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