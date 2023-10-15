В США рассказали о провале Байдена из-за Украины

Успех Украины должен был помочь президенту США Джо Байдену забыть об унизительном выводе войск из Афганистана в 2021 году. Об этом пишет американский журнал The National Interest. Однако контрнаступление ВСУ провалилось.
«Помощники Байдена надеялись, что успех на Украине сотрет этот позор (вывод войск из Афганистана в 2021 году — прим. URA.RU). Однако широко разрекламированное весенне-летнее украинское контрнаступление провалилось», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в США растет количество жителей, недовольных тем, что Вашингтон отправляет деньги на Украину.
Ранее Джо Байден получил данные о масштабной коррупции на Украине из секретных докладов, передает телеканал 360. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Запад устал от постоянной помощи Киеву.
Успех Украины должен был помочь президенту США Джо Байдену забыть об унизительном выводе войск из Афганистана в 2021 году. Об этом пишет американский журнал The National Interest. Однако контрнаступление ВСУ провалилось. «Помощники Байдена надеялись, что успех на Украине сотрет этот позор (вывод войск из Афганистана в 2021 году — прим. URA.RU). Однако широко разрекламированное весенне-летнее украинское контрнаступление провалилось», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в США растет количество жителей, недовольных тем, что Вашингтон отправляет деньги на Украину. Ранее Джо Байден получил данные о масштабной коррупции на Украине из секретных докладов, передает телеканал 360. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Запад устал от постоянной помощи Киеву.