Путин описал характер Си Цзиньпина четырьмя словами

Путин назвал Си Цзиньпина признанным мировым лидером

15 октября 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин и Владимир Путине виделись уже более 40 раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина основательным, спокойным, деловым и надежным. Он считает его признанным мировым лидером. «Конечно, председатель Си Цзиньпин — совершенно другой человек. Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер», — заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая. По словам российского президента, Си Цзиньпин является признанным мировым лидером. Российский лидер отметил, что Си Цзиньпин моментально не принимает решения. Ему нужно для начала проанализировать ситуацию. Путин подчеркнул, что виделся с председателем КНР больше 40 раз. По его словам, все договоренности между странами исполняются с двух сторон. Путин встретится 17—18 октября 2023 года с Си Цзиньпином на китайском форуме «Один пояс — один путь». Это будет вторая встреча двух лидеров в этом году. Ранее Си Цзиньпин приезжал в Москву по приглашению российского президента.

Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина основательным, спокойным, деловым и надежным. Он считает его признанным мировым лидером. «Конечно, председатель Си Цзиньпин — совершенно другой человек. Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер», — заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая. По словам российского президента, Си Цзиньпин является признанным мировым лидером. Российский лидер отметил, что Си Цзиньпин моментально не принимает решения. Ему нужно для начала проанализировать ситуацию. Путин подчеркнул, что виделся с председателем КНР больше 40 раз. По его словам, все договоренности между странами исполняются с двух сторон. Путин встретится 17—18 октября 2023 года с Си Цзиньпином на китайском форуме «Один пояс — один путь». Это будет вторая встреча двух лидеров в этом году. Ранее Си Цзиньпин приезжал в Москву по приглашению российского президента.