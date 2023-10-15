Армия Израиля: ХАМАС удерживает палестинцев в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС забирает личные вещи и ключи от авто у граждан, которые хотят эвакуироваться на юг сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала запись телефонного разговора офицера разведки из отряда 504 и жителя Джабалии (сектор Газа), где он рассказывает про действия боевиков ХАМАС.
«Террористическая организация ХАМАС активно препятствует эвакуации палестинцев на юг, чтобы защитить себя», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что ХАМАС забирает личные вещи и ключи от автомобилей у жителей, которые хотят эвакуироваться.
Ранее глава Палестины Махмуд Аббас отверг требование Израиля покинуть дома жителям сектора Газа, передает телеканал 360. ЦАХАЛ разрешила открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 10.00 по 13.00. Израильская армия не будет обстреливать территорию в данное время.
Палестинское движение ХАМАС забирает личные вещи и ключи от авто у граждан, которые хотят эвакуироваться на юг сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала запись телефонного разговора офицера разведки из отряда 504 и жителя Джабалии (сектор Газа), где он рассказывает про действия боевиков ХАМАС. «Террористическая организация ХАМАС активно препятствует эвакуации палестинцев на юг, чтобы защитить себя», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что ХАМАС забирает личные вещи и ключи от автомобилей у жителей, которые хотят эвакуироваться. Ранее глава Палестины Махмуд Аббас отверг требование Израиля покинуть дома жителям сектора Газа, передает телеканал 360. ЦАХАЛ разрешила открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 10.00 по 13.00. Израильская армия не будет обстреливать территорию в данное время.