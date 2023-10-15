Армия Израиля: ХАМАС удерживает палестинцев в секторе Газа

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ЦАХАЛ сообщила, что у палестинцев, которые хотят покинуть север сектора Газа, забирают личные вещи Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС забирает личные вещи и ключи от авто у граждан, которые хотят эвакуироваться на юг сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала запись телефонного разговора офицера разведки из отряда 504 и жителя Джабалии (сектор Газа), где он рассказывает про действия боевиков ХАМАС.

«Террористическая организация ХАМАС активно препятствует эвакуации палестинцев на юг, чтобы защитить себя», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что ХАМАС забирает личные вещи и ключи от автомобилей у жителей, которые хотят эвакуироваться.

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас отверг требование Израиля покинуть дома жителям сектора Газа, передает телеканал 360. ЦАХАЛ разрешила открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 10.00 по 13.00. Израильская армия не будет обстреливать территорию в данное время.

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Палестинское движение ХАМАС забирает личные вещи и ключи от авто у граждан, которые хотят эвакуироваться на юг сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала запись телефонного разговора офицера разведки из отряда 504 и жителя Джабалии (сектор Газа), где он рассказывает про действия боевиков ХАМАС. «Террористическая организация ХАМАС активно препятствует эвакуации палестинцев на юг, чтобы защитить себя», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что ХАМАС забирает личные вещи и ключи от автомобилей у жителей, которые хотят эвакуироваться. Ранее глава Палестины Махмуд Аббас отверг требование Израиля покинуть дома жителям сектора Газа, передает телеканал 360. ЦАХАЛ разрешила открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 10.00 по 13.00. Израильская армия не будет обстреливать территорию в данное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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