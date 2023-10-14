14 октября 2023
13 октября 2023

Власти Салехарда потратят 400 миллионов на строительство дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО построят проезд от примыкания к дороге «Салехард-Лабытнанги» до НТСТ «Надежда» Фото:

МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» выставила на торги строительство автомобильной дороги. В рамках этого контракта нужно построить проезд от примыкания к дороге Салехард — Лабытнанги до НТСТ «Надежда». Об этом сообщается в данных аукциона на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 398,9 миллиона рублей.

«Согласно протоколу, опубликованному на портале госзакупок, единственным участником аукциона стала компания ООО „Альтсервис“. Ее представители предложили выполнить работы по максимальной стоимости, заявка была признана соответствующей. В рамках данного контракта необходимо построить проезд от примыкания к дороге Салехард — Лабытнанги до НТСТ „Надежда“. Протяженность участка составляет 2,918 километров», — сообщается в документах на портале. Цена контракта составляет 398,9 миллиона рублей.

По информации, размещенной на портале, исполнителю предстоит обустроить автомобильную дорогу, водоотводную систему, электроосвещение, смонтировать остановочные комплексы, выполнить переустройство газовых и электросетей. Все работы финансируются из бюджета Салехарда. Завершить строительство необходимо до конца 2025 года.

Ранее в ЯНАО не могли приступить к ремонту участка трассы Сургут — Салехард от границ округа до Губкинского. Такая ситуация произошла из-за жалоб в федеральную антимонопольную службу на подрядчика. Из реестра следует, что это была уже третья попытка повлиять на определение поставщика.

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МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» выставила на торги строительство автомобильной дороги. В рамках этого контракта нужно построить проезд от примыкания к дороге Салехард — Лабытнанги до НТСТ «Надежда». Об этом сообщается в данных аукциона на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 398,9 миллиона рублей. «Согласно протоколу, опубликованному на портале госзакупок, единственным участником аукциона стала компания ООО „Альтсервис“. Ее представители предложили выполнить работы по максимальной стоимости, заявка была признана соответствующей. В рамках данного контракта необходимо построить проезд от примыкания к дороге Салехард — Лабытнанги до НТСТ „Надежда“. Протяженность участка составляет 2,918 километров», — сообщается в документах на портале. Цена контракта составляет 398,9 миллиона рублей. По информации, размещенной на портале, исполнителю предстоит обустроить автомобильную дорогу, водоотводную систему, электроосвещение, смонтировать остановочные комплексы, выполнить переустройство газовых и электросетей. Все работы финансируются из бюджета Салехарда. Завершить строительство необходимо до конца 2025 года. Ранее в ЯНАО не могли приступить к ремонту участка трассы Сургут — Салехард от границ округа до Губкинского. Такая ситуация произошла из-за жалоб в федеральную антимонопольную службу на подрядчика. Из реестра следует, что это была уже третья попытка повлиять на определение поставщика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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