Власти Салехарда потратят 400 миллионов на строительство дороги

15 октября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

В ЯНАО построят проезд от примыкания к дороге «Салехард-Лабытнанги» до НТСТ «Надежда» Фото: Сергей Русанов © URA.RU МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» выставила на торги строительство автомобильной дороги. В рамках этого контракта нужно построить проезд от примыкания к дороге Салехард — Лабытнанги до НТСТ «Надежда». Об этом сообщается в данных аукциона на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 398,9 миллиона рублей. «Согласно протоколу, опубликованному на портале госзакупок, единственным участником аукциона стала компания ООО „Альтсервис“. Ее представители предложили выполнить работы по максимальной стоимости, заявка была признана соответствующей. В рамках данного контракта необходимо построить проезд от примыкания к дороге Салехард — Лабытнанги до НТСТ „Надежда“. Протяженность участка составляет 2,918 километров», — сообщается в документах на портале. Цена контракта составляет 398,9 миллиона рублей. По информации, размещенной на портале, исполнителю предстоит обустроить автомобильную дорогу, водоотводную систему, электроосвещение, смонтировать остановочные комплексы, выполнить переустройство газовых и электросетей. Все работы финансируются из бюджета Салехарда. Завершить строительство необходимо до конца 2025 года. Ранее в ЯНАО не могли приступить к ремонту участка трассы Сургут — Салехард от границ округа до Губкинского. Такая ситуация произошла из-за жалоб в федеральную антимонопольную службу на подрядчика. Из реестра следует, что это была уже третья попытка повлиять на определение поставщика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» выставила на торги строительство автомобильной дороги. В рамках этого контракта нужно построить проезд от примыкания к дороге Салехард — Лабытнанги до НТСТ «Надежда». Об этом сообщается в данных аукциона на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 398,9 миллиона рублей. «Согласно протоколу, опубликованному на портале госзакупок, единственным участником аукциона стала компания ООО „Альтсервис“. Ее представители предложили выполнить работы по максимальной стоимости, заявка была признана соответствующей. В рамках данного контракта необходимо построить проезд от примыкания к дороге Салехард — Лабытнанги до НТСТ „Надежда“. Протяженность участка составляет 2,918 километров», — сообщается в документах на портале. Цена контракта составляет 398,9 миллиона рублей. По информации, размещенной на портале, исполнителю предстоит обустроить автомобильную дорогу, водоотводную систему, электроосвещение, смонтировать остановочные комплексы, выполнить переустройство газовых и электросетей. Все работы финансируются из бюджета Салехарда. Завершить строительство необходимо до конца 2025 года. Ранее в ЯНАО не могли приступить к ремонту участка трассы Сургут — Салехард от границ округа до Губкинского. Такая ситуация произошла из-за жалоб в федеральную антимонопольную службу на подрядчика. Из реестра следует, что это была уже третья попытка повлиять на определение поставщика.