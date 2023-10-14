14 октября 2023
13 октября 2023

В Тюмени 14-летний мальчик ушел на учебу и пропал

© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель,лужи, грязь. Курган, лужа, школьник, мокрый снег, оттепель
В Тюмени подросток ушел на учебу в 34-й лицей и пропал Фото:

В Тюмени с 13 октября ищут 14-летнего Игорь Семенова, который ушел на учебу в 34-й лицей и пропал. Об этом сообщила мама мальчика.

«Игорь ушел на учебу 13 октября и не вернулся. Был одет в черную осеннюю куртку с большой белой надписью на спине, серую шапку и шарф, кроссовки бело-красного цвета, синие школьные брюки. При себе имел черный рюкзак и сумку со сменной обувью, — рассказала мама подростка корреспонденту 72.RU.

По словам мамы пропавшего ребенка, к поискам уже присоединились сотрудники полиции. Тех, кто видел Игоря, журналисты просят позвонить в полицию 02 или 102 с мобильного.

Ранее в Тюмени уже искали 14-летнего мальчика Игоря Семенова. Подросток в дневное время вышел из дома и пропал. Однако через день Игоря нашли целым и невредимым.

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В Тюмени с 13 октября ищут 14-летнего Игорь Семенова, который ушел на учебу в 34-й лицей и пропал. Об этом сообщила мама мальчика. «Игорь ушел на учебу 13 октября и не вернулся. Был одет в черную осеннюю куртку с большой белой надписью на спине, серую шапку и шарф, кроссовки бело-красного цвета, синие школьные брюки. При себе имел черный рюкзак и сумку со сменной обувью, — рассказала мама подростка корреспонденту 72.RU. По словам мамы пропавшего ребенка, к поискам уже присоединились сотрудники полиции. Тех, кто видел Игоря, журналисты просят позвонить в полицию 02 или 102 с мобильного. Ранее в Тюмени уже искали 14-летнего мальчика Игоря Семенова. Подросток в дневное время вышел из дома и пропал. Однако через день Игоря нашли целым и невредимым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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