В Тюмени 14-летний мальчик ушел на учебу и пропал

15 октября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

В Тюмени подросток ушел на учебу в 34-й лицей и пропал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмени с 13 октября ищут 14-летнего Игорь Семенова, который ушел на учебу в 34-й лицей и пропал. Об этом сообщила мама мальчика. «Игорь ушел на учебу 13 октября и не вернулся. Был одет в черную осеннюю куртку с большой белой надписью на спине, серую шапку и шарф, кроссовки бело-красного цвета, синие школьные брюки. При себе имел черный рюкзак и сумку со сменной обувью, — рассказала мама подростка корреспонденту 72.RU. По словам мамы пропавшего ребенка, к поискам уже присоединились сотрудники полиции. Тех, кто видел Игоря, журналисты просят позвонить в полицию 02 или 102 с мобильного. Ранее в Тюмени уже искали 14-летнего мальчика Игоря Семенова. Подросток в дневное время вышел из дома и пропал. Однако через день Игоря нашли целым и невредимым.

В Тюмени с 13 октября ищут 14-летнего Игорь Семенова, который ушел на учебу в 34-й лицей и пропал. Об этом сообщила мама мальчика. «Игорь ушел на учебу 13 октября и не вернулся. Был одет в черную осеннюю куртку с большой белой надписью на спине, серую шапку и шарф, кроссовки бело-красного цвета, синие школьные брюки. При себе имел черный рюкзак и сумку со сменной обувью, — рассказала мама подростка корреспонденту 72.RU. По словам мамы пропавшего ребенка, к поискам уже присоединились сотрудники полиции. Тех, кто видел Игоря, журналисты просят позвонить в полицию 02 или 102 с мобильного. Ранее в Тюмени уже искали 14-летнего мальчика Игоря Семенова. Подросток в дневное время вышел из дома и пропал. Однако через день Игоря нашли целым и невредимым.