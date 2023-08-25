В Тюмени найден подросток, пропавший сутки назад

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Разное. Курган, парень, подросток, преступность, один в переулке
Подросток ушел из дома днем 24 августа Фото:

В Тюмени найден 14-летний Семенов Игорь. Мальчика искали с 24 августа. Об этом сообщили представители поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

«Завершены поиски. Семенов Игорь найден, жив!» — говорится в сообщении, опубликованном в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте».

Семенов ушел из дома днем 24 августа. Волонтеры искали мальчика больше суток.

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В Тюмени найден 14-летний Семенов Игорь. Мальчика искали с 24 августа. Об этом сообщили представители поискового отряда «Белая Сова — Тюмень». «Завершены поиски. Семенов Игорь найден, жив!» — говорится в сообщении, опубликованном в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Семенов ушел из дома днем 24 августа. Волонтеры искали мальчика больше суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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