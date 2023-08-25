В Тюмени найден подросток, пропавший сутки назад

Подросток ушел из дома днем 24 августа
В Тюмени найден 14-летний Семенов Игорь. Мальчика искали с 24 августа. Об этом сообщили представители поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».
«Завершены поиски. Семенов Игорь найден, жив!» — говорится в сообщении, опубликованном в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте».
Семенов ушел из дома днем 24 августа. Волонтеры искали мальчика больше суток.
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