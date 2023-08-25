В Тюмени найден подросток, пропавший сутки назад

25 августа 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Подросток ушел из дома днем 24 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени найден 14-летний Семенов Игорь. Мальчика искали с 24 августа. Об этом сообщили представители поискового отряда «Белая Сова — Тюмень». «Завершены поиски. Семенов Игорь найден, жив!» — говорится в сообщении, опубликованном в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Семенов ушел из дома днем 24 августа. Волонтеры искали мальчика больше суток.

В Тюмени найден 14-летний Семенов Игорь. Мальчика искали с 24 августа. Об этом сообщили представители поискового отряда «Белая Сова — Тюмень». «Завершены поиски. Семенов Игорь найден, жив!» — говорится в сообщении, опубликованном в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Семенов ушел из дома днем 24 августа. Волонтеры искали мальчика больше суток.