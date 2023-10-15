В Израиле заявили, что более 600 тысяч жителей Газы эвакуированы на юг

Палестинцы эвакуированы с севера сектора Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Более 600 тысяч граждан Палестины были эвакуированы с севера сектора Газа на юг. Такое заявление сделали представители вооруженных сил Израиля.
«ЦАХАЛ сообщает, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг», — сообщает израильский телеканал
Армия Израиля 13 сентября объявила эвакуацию палестинских граждан из северной части сектора Газа в южную. В ЦАХАЛ пояснили, что предупреждения направлены на то, чтобы обезопасить мирных палестинцев. Представитель армии страны подполковник Ричард Хехт подчеркнул, что армия Израиля не хочет навредить гражданским. Государство воюет только с боевиками ХАМАС.
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