15 октября 2023

В Израиле заявили, что более 600 тысяч жителей Газы эвакуированы на юг

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Клипарт, пустыня, Марокко
Палестинцы эвакуированы с севера сектора Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Более 600 тысяч граждан Палестины были эвакуированы с севера сектора Газа на юг. Такое заявление сделали представители вооруженных сил Израиля.

«ЦАХАЛ сообщает, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг», — сообщает израильский телеканал i24NEWS.

Армия Израиля 13 сентября объявила эвакуацию палестинских граждан из северной части сектора Газа в южную. В ЦАХАЛ пояснили, что предупреждения направлены на то, чтобы обезопасить мирных палестинцев. Представитель армии страны подполковник Ричард Хехт подчеркнул, что армия Израиля не хочет навредить гражданским. Государство воюет только с боевиками ХАМАС.

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Более 600 тысяч граждан Палестины были эвакуированы с севера сектора Газа на юг. Такое заявление сделали представители вооруженных сил Израиля. «ЦАХАЛ сообщает, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг», — сообщает израильский телеканал i24NEWS. Армия Израиля 13 сентября объявила эвакуацию палестинских граждан из северной части сектора Газа в южную. В ЦАХАЛ пояснили, что предупреждения направлены на то, чтобы обезопасить мирных палестинцев. Представитель армии страны подполковник Ричард Хехт подчеркнул, что армия Израиля не хочет навредить гражданским. Государство воюет только с боевиками ХАМАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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