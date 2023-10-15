ЦАХАЛ объяснил, зачем объявил эвакуацию жителей воюющей стороны

Представитель ЦАХАЛ Хехт: Израиль хочет защитить жителей Газы

ЦАХАЛ заявил, что не хочет навредить мирным людям из сектора Газа Фото: MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль объявила эвакуацию палестинских граждан из северной части сектора Газа в южную, чтобы обезопасить их. Об этом рассказал представитель армии страны подполковник Ричард Хехт.

«Наши предупреждения направлены на то, чтобы спасти гражданское население Газы», — написал Ричард Хехт в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что группировка ХАМАС несет ответственность за граждан Палестины, при этом они мешают эвакуации гражданских из сектора Газа. Подполковник отметил, что перед армией Израиля не стоит цели навредить гражданским. По его словам, страна воюет только с боевиками ХАМАС.

Армия Израиля призвала граждан сектора Газа эвакуироваться из северной части города 13 октября. Она дала сутки на это. ЦАХАЛ намерен атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха. Однако палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что палестинцы не планируют покидать историческую родину. Израиль обвинил ХАМАС в препятствии эвакуации гражданских.