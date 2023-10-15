15 октября 2023

ABC News назвало различия в подходах США к конфликтам на Украине и в Израиле

ABC News: США решительно помогают Израилю и неохотно поддерживают Киев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
Америка готова реально помогать Израилю Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Америка показала совершенно разный подход к конфликтам на Украине и в Израиле. Обозреватель ABC News Джон Лайонс считает, что США намерены решительно помогать Иерусалиму и неохотно поддерживают Киев.

«Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю, прим URA.RU), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», — отметил обозреватель.

Журналист подчеркнул, что США готовы решительно и реально помогать еврейскому государству. И такой настрой кардинально отличается от «неохотной помощи» Киеву.

Ранее США заявили о намерении согласовать с Конгрессом помощь Украине и Израилю. На эти цели планируют выделить свыше 2 млрд долларов. При этом временный бюджет Соединенных штатов не включил в себя статью расходов на поддержку Киева. Позже глава государства Джо Байден заверил, что Америка не прекратит финансирование ВСУ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Америка показала совершенно разный подход к конфликтам на Украине и в Израиле. Обозреватель ABC News Джон Лайонс считает, что США намерены решительно помогать Иерусалиму и неохотно поддерживают Киев. «Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю, прим URA.RU), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», — отметил обозреватель. Журналист подчеркнул, что США готовы решительно и реально помогать еврейскому государству. И такой настрой кардинально отличается от «неохотной помощи» Киеву. Ранее США заявили о намерении согласовать с Конгрессом помощь Украине и Израилю. На эти цели планируют выделить свыше 2 млрд долларов. При этом временный бюджет Соединенных штатов не включил в себя статью расходов на поддержку Киева. Позже глава государства Джо Байден заверил, что Америка не прекратит финансирование ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...