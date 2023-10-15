ABC News назвало различия в подходах США к конфликтам на Украине и в Израиле

ABC News: США решительно помогают Израилю и неохотно поддерживают Киев

16 октября 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

Америка готова реально помогать Израилю Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Америка показала совершенно разный подход к конфликтам на Украине и в Израиле. Обозреватель ABC News Джон Лайонс считает, что США намерены решительно помогать Иерусалиму и неохотно поддерживают Киев. «Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю, прим URA.RU), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», — отметил обозреватель. Журналист подчеркнул, что США готовы решительно и реально помогать еврейскому государству. И такой настрой кардинально отличается от «неохотной помощи» Киеву. Ранее США заявили о намерении согласовать с Конгрессом помощь Украине и Израилю. На эти цели планируют выделить свыше 2 млрд долларов. При этом временный бюджет Соединенных штатов не включил в себя статью расходов на поддержку Киева. Позже глава государства Джо Байден заверил, что Америка не прекратит финансирование ВСУ.

Америка показала совершенно разный подход к конфликтам на Украине и в Израиле. Обозреватель ABC News Джон Лайонс считает, что США намерены решительно помогать Иерусалиму и неохотно поддерживают Киев. «Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю, прим URA.RU), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», — отметил обозреватель. Журналист подчеркнул, что США готовы решительно и реально помогать еврейскому государству. И такой настрой кардинально отличается от «неохотной помощи» Киеву. Ранее США заявили о намерении согласовать с Конгрессом помощь Украине и Израилю. На эти цели планируют выделить свыше 2 млрд долларов. При этом временный бюджет Соединенных штатов не включил в себя статью расходов на поддержку Киева. Позже глава государства Джо Байден заверил, что Америка не прекратит финансирование ВСУ.