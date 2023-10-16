Путин рассказал о главном обмане НАТО

Путин: НАТО не держит свои обещания

16 октября 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

По словам Путина, НАТО несколько раз нарушило свои обещания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал, как НАТО несколько раз расширялось на восток, вопреки своим обещаниям. Об этом он сообщил в интервью Медиакорпорации Китая. «Нам же говорили еще в 1991 году — того времени Администрация США, — что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания», — заявил Путин в интервью .

Президент России Владимир Путин рассказал, как НАТО несколько раз расширялось на восток, вопреки своим обещаниям. Об этом он сообщил в интервью Медиакорпорации Китая. «Нам же говорили еще в 1991 году — того времени Администрация США, — что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания», — заявил Путин в интервью.