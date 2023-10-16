Путин рассказал о главном обмане НАТО

По словам Путина, НАТО несколько раз нарушило свои обещания
Президент России Владимир Путин рассказал, как НАТО несколько раз расширялось на восток, вопреки своим обещаниям. Об этом он сообщил в интервью Медиакорпорации Китая.
«Нам же говорили еще в 1991 году — того времени Администрация США, — что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания», — заявил Путин
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