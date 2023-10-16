Путин рассказал о главном обмане НАТО

Путин: НАТО не держит свои обещания
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
По словам Путина, НАТО несколько раз нарушило свои обещания Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал, как НАТО несколько раз расширялось на восток, вопреки своим обещаниям. Об этом он сообщил в интервью Медиакорпорации Китая.

«Нам же говорили еще в 1991 году — того времени Администрация США, — что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания», — заявил Путин в интервью.

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Президент России Владимир Путин рассказал, как НАТО несколько раз расширялось на восток, вопреки своим обещаниям. Об этом он сообщил в интервью Медиакорпорации Китая. «Нам же говорили еще в 1991 году — того времени Администрация США, — что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания», — заявил Путин в интервью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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