Путин высказался о качестве китайских автомобилях

Путин: качество китайских автомобилей растет, поэтому они популярны в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин отметил рост качества китайских машин Фото:

Популярность китайских машин на российском рынке растет из-за того, что повышается качество автомобилей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

«А вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются потому, что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», — заявил Владимир Путин, его слова передает сайт Кремля.

После начала спецоперации с российского рынка ушли многие западные марки машин. Их место заняли китайские автомобили. Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук отмечал, что россияне полностью пересядут на китайские автомобили минимум через пять лет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Популярность китайских машин на российском рынке растет из-за того, что повышается качество автомобилей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. «А вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются потому, что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», — заявил Владимир Путин, его слова передает сайт Кремля. После начала спецоперации с российского рынка ушли многие западные марки машин. Их место заняли китайские автомобили. Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук отмечал, что россияне полностью пересядут на китайские автомобили минимум через пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...