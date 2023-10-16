Путин высказался о качестве китайских автомобилях

Популярность китайских машин на российском рынке растет из-за того, что повышается качество автомобилей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
«А вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются потому, что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», — заявил Владимир Путин, его слова передает
После начала спецоперации с российского рынка ушли многие западные марки машин. Их место заняли китайские автомобили. Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук отмечал, что россияне полностью пересядут на китайские автомобили минимум через пять лет.
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