Будут ли массовые отставки губернаторов перед президентскими выборами

«Коммерсант»: подготовок к отставкам губернаторам на выборах-2024 не планируется

16 октября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Не исключено, что отставки губернаторов могут произойти Фото: Владимир Андреев © URA.RU До начала президентской кампании в 2024 году не планируется подготовок к отставке губернаторов. Об этом сообщили источники, близкий к администрации президента. «Те замены, которые нужно было провести в преддверии президентских выборов, скорее, уже проведены. Если не произойдет каких-то экстраординарных случаев, то, скорее всего, до выборов новых замен уже не будет», — передает слова одного из источников « Коммерсант» . Еще один источник объясняет, что рискованно вводить нового человека незадолго до президентских выборов. Губернаторы могут не успеть разобраться в нынешней ситуации. Также источники не исключают, что отставки могут произойти, если главы регионов допустят крупные ошибки или станут участниками скандалов. Пятилетие пребывания на своих постах 11 октября отметили глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курской области Роман Старовойт. Также совместно с ними в 2018 году назначение в качестве врио губернаторов получили губернаторы Курганской и Липецкой областей Вадим Шумков и Игорь Артамонов, глава Забайкальского края Александр Осипов и градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов. Помимо прочего, с 2019 года врио губернаторами назначили глав Алтая и Калмыкии Олега Хорохордина и Бату Хасикова, а также многие другие губернаторы получили эту должность. Каждому из них осенью 2024 года предстоит или уйти в отставку, или баллотироваться на второй срок. Также у трех «ветеранов» губернаторского корпуса истекают полномочия. В это группу вошли волгоградский губернатор Андрей Бочаров, ставропольский руководитель Владимир Владимиров и вологодский Олег Кувшинников. Последний дорабатывает фактически третий срок, а Бочаров и Владимиров — второй. Ранее спикер гордумы Тюмени Светлана Иванова обозначила для депутатов задачу для будущих президентских выборов 2024 года. По ее мнению, главным является обеспечение хорошего результата по Тюмени для нынешнего президента РФ Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До начала президентской кампании в 2024 году не планируется подготовок к отставке губернаторов. Об этом сообщили источники, близкий к администрации президента. «Те замены, которые нужно было провести в преддверии президентских выборов, скорее, уже проведены. Если не произойдет каких-то экстраординарных случаев, то, скорее всего, до выборов новых замен уже не будет», — передает слова одного из источников «Коммерсант». Еще один источник объясняет, что рискованно вводить нового человека незадолго до президентских выборов. Губернаторы могут не успеть разобраться в нынешней ситуации. Также источники не исключают, что отставки могут произойти, если главы регионов допустят крупные ошибки или станут участниками скандалов. Пятилетие пребывания на своих постах 11 октября отметили глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курской области Роман Старовойт. Также совместно с ними в 2018 году назначение в качестве врио губернаторов получили губернаторы Курганской и Липецкой областей Вадим Шумков и Игорь Артамонов, глава Забайкальского края Александр Осипов и градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов. Помимо прочего, с 2019 года врио губернаторами назначили глав Алтая и Калмыкии Олега Хорохордина и Бату Хасикова, а также многие другие губернаторы получили эту должность. Каждому из них осенью 2024 года предстоит или уйти в отставку, или баллотироваться на второй срок. Также у трех «ветеранов» губернаторского корпуса истекают полномочия. В это группу вошли волгоградский губернатор Андрей Бочаров, ставропольский руководитель Владимир Владимиров и вологодский Олег Кувшинников. Последний дорабатывает фактически третий срок, а Бочаров и Владимиров — второй. Ранее спикер гордумы Тюмени Светлана Иванова обозначила для депутатов задачу для будущих президентских выборов 2024 года. По ее мнению, главным является обеспечение хорошего результата по Тюмени для нынешнего президента РФ Владимира Путина.