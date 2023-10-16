Минфин объяснил рост цен на топливо в России

Цены на топливо в России выросли из-за падения рубля и активизации перекупщиков. Об этом заявил статс-секретарь (заместитель министра финансов) Алексей Сазанов.
«Когда курс доллара быстро пошел вверх, прибыль от экспортных операций резко выросла, что, естественно, спровоцировало активизацию перекупщиков», — рассказал Алексей Сазанов в разговоре с газетой «Ведомости». Он отметил, что топливо, которое нефтеперерабатывающие заводы продавали на внутреннем рынке, покупали спекулянты и вывозили за рубеж по высокому курсу доллара. Это и есть главная причина роста цен, уверен Алексей Сазанов.
Цены на топливо в России выросли из-за падения рубля и активизации перекупщиков. Об этом заявил статс-секретарь (заместитель министра финансов) Алексей Сазанов. «Когда курс доллара быстро пошел вверх, прибыль от экспортных операций резко выросла, что, естественно, спровоцировало активизацию перекупщиков», — рассказал Алексей Сазанов в разговоре с газетой «Ведомости». Он отметил, что топливо, которое нефтеперерабатывающие заводы продавали на внутреннем рынке, покупали спекулянты и вывозили за рубеж по высокому курсу доллара. Это и есть главная причина роста цен, уверен Алексей Сазанов. Россия уже ввела две меры для того, чтобы остановить рост цен на топливо. В сентябре правительство России ограничило вывоз бензина и дизеля из страны, пишет RT. В октябре президент России Владимир Путин подписал закон, по которому российские экспортеры обязаны продавать валютную выручку. После этого в кабмине сообщили, что компании должны отдать почти всю свою валютную выручку от экспорта.