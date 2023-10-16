Минфин объяснил рост цен на топливо в России

Минфин: в росте цен на топливо виноваты спекулянты и доллар
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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, азс, н-1
Цены на бензин выросли из-за действий спекулянтов, уверен Алексей Сазанов Фото:

Цены на топливо в России выросли из-за падения рубля и активизации перекупщиков. Об этом заявил статс-секретарь (заместитель министра финансов) Алексей Сазанов.

«Когда курс доллара быстро пошел вверх, прибыль от экспортных операций резко выросла, что, естественно, спровоцировало активизацию перекупщиков», — рассказал Алексей Сазанов в разговоре с газетой «Ведомости». Он отметил, что топливо, которое нефтеперерабатывающие заводы продавали на внутреннем рынке, покупали спекулянты и вывозили за рубеж по высокому курсу доллара. Это и есть главная причина роста цен, уверен Алексей Сазанов.

Россия уже ввела две меры для того, чтобы остановить рост цен на топливо. В сентябре правительство России ограничило вывоз бензина и дизеля из страны, пишет RT. В октябре президент России Владимир Путин подписал закон, по которому российские экспортеры обязаны продавать валютную выручку. После этого в кабмине сообщили, что компании должны отдать почти всю свою валютную выручку от экспорта.

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Цены на топливо в России выросли из-за падения рубля и активизации перекупщиков. Об этом заявил статс-секретарь (заместитель министра финансов) Алексей Сазанов. «Когда курс доллара быстро пошел вверх, прибыль от экспортных операций резко выросла, что, естественно, спровоцировало активизацию перекупщиков», — рассказал Алексей Сазанов в разговоре с газетой «Ведомости». Он отметил, что топливо, которое нефтеперерабатывающие заводы продавали на внутреннем рынке, покупали спекулянты и вывозили за рубеж по высокому курсу доллара. Это и есть главная причина роста цен, уверен Алексей Сазанов. Россия уже ввела две меры для того, чтобы остановить рост цен на топливо. В сентябре правительство России ограничило вывоз бензина и дизеля из страны, пишет RT. В октябре президент России Владимир Путин подписал закон, по которому российские экспортеры обязаны продавать валютную выручку. После этого в кабмине сообщили, что компании должны отдать почти всю свою валютную выручку от экспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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