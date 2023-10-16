Немецкий генерал обвинил Запад в проигрыше Украины на фронте

Немецкий генерал Виттманн: Запад опаздывал с поставками оружия для Украины

16 октября 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Западные союзники Украины не вовремя и в малых объемах поставляли оружие Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В провале контрнаступления Вооруженных сил Украины виноват Запад. Украинские союзники несут ответственность за то, что отправляли Киеву оружие в небольшом объеме и не вовремя. Об этом сообщил немецкий генерал Клаус Виттманн. «Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления», — передает его слова телеканал Welt . Виттманн также добавил, что медлительность в поставках вооружения подарила армии России достаточное количество времени, чтобы построить непробиваемую оборону. Ранее газета The Guardian сообщила, что идеологическое влияние бывшего президента США Дональда Трампа привело к отторжению среди многих республиканцев в плане помощи Украине. Кроме того, длительная задержка в отправке помощи может поставить Киев и его военные и гуманитарные миссии под угрозу.

В провале контрнаступления Вооруженных сил Украины виноват Запад. Украинские союзники несут ответственность за то, что отправляли Киеву оружие в небольшом объеме и не вовремя. Об этом сообщил немецкий генерал Клаус Виттманн. «Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления», — передает его слова телеканал Welt. Виттманн также добавил, что медлительность в поставках вооружения подарила армии России достаточное количество времени, чтобы построить непробиваемую оборону. Ранее газета The Guardian сообщила, что идеологическое влияние бывшего президента США Дональда Трампа привело к отторжению среди многих республиканцев в плане помощи Украине. Кроме того, длительная задержка в отправке помощи может поставить Киев и его военные и гуманитарные миссии под угрозу.