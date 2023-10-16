Немецкий генерал обвинил Запад в проигрыше Украины на фронте

Немецкий генерал Виттманн: Запад опаздывал с поставками оружия для Украины
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Западные союзники Украины не вовремя и в малых объемах поставляли оружие Украине Фото:
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В провале контрнаступления Вооруженных сил Украины виноват Запад. Украинские союзники несут ответственность за то, что отправляли Киеву оружие в небольшом объеме и не вовремя. Об этом сообщил немецкий генерал Клаус Виттманн.

«Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления», — передает его слова телеканал Welt. Виттманн также добавил, что медлительность в поставках вооружения подарила армии России достаточное количество времени, чтобы построить непробиваемую оборону.

Ранее газета The Guardian сообщила, что идеологическое влияние бывшего президента США Дональда Трампа привело к отторжению среди многих республиканцев в плане помощи Украине. Кроме того, длительная задержка в отправке помощи может поставить Киев и его военные и гуманитарные миссии под угрозу.

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В провале контрнаступления Вооруженных сил Украины виноват Запад. Украинские союзники несут ответственность за то, что отправляли Киеву оружие в небольшом объеме и не вовремя. Об этом сообщил немецкий генерал Клаус Виттманн. «Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления», — передает его слова телеканал Welt. Виттманн также добавил, что медлительность в поставках вооружения подарила армии России достаточное количество времени, чтобы построить непробиваемую оборону. Ранее газета The Guardian сообщила, что идеологическое влияние бывшего президента США Дональда Трампа привело к отторжению среди многих республиканцев в плане помощи Украине. Кроме того, длительная задержка в отправке помощи может поставить Киев и его военные и гуманитарные миссии под угрозу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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