В Британии заявили о тикающих часиках для будущего Украины

The Guardian: влияние Трампа в США оставит Украину без денег
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Влияние экс-президента США привело к спорам о дальнейших поставках помощи для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Многие республиканцы в палате представителей выступают против помощи для Киева. К этому привело идеологическое влияние экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Guardian.

«Часы тикают. Украина не может бесконечно продолжать свои нынешние усилия без дополнительной помощи», — говорится в материале. Автор также добавил, что длительная задержка может поставить под угрозу гуманитарные и военные миссии Киева.

«По мере того, как идеология Дональда Трампа „Америка прежде всего“ набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс», — пишет автор. Многие республиканцы в нижней палате «скептически, а то и откровенно враждебно» воспринимают оказание помощи для Украины.

Ранее обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон написала, что помощь для Украины от США висит на волоске. Поддержка Киева вызывает много споров в Соединенных Штатах. Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил в Брюсселе с отчаянной просьбой о поставках оружия и боеприпасов для страны.

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Многие республиканцы в палате представителей выступают против помощи для Киева. К этому привело идеологическое влияние экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Guardian. «Часы тикают. Украина не может бесконечно продолжать свои нынешние усилия без дополнительной помощи», — говорится в материале. Автор также добавил, что длительная задержка может поставить под угрозу гуманитарные и военные миссии Киева. «По мере того, как идеология Дональда Трампа „Америка прежде всего“ набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс», — пишет автор. Многие республиканцы в нижней палате «скептически, а то и откровенно враждебно» воспринимают оказание помощи для Украины. Ранее обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон написала, что помощь для Украины от США висит на волоске. Поддержка Киева вызывает много споров в Соединенных Штатах. Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил в Брюсселе с отчаянной просьбой о поставках оружия и боеприпасов для страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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