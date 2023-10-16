В Британии заявили о тикающих часиках для будущего Украины

The Guardian: влияние Трампа в США оставит Украину без денег

16 октября 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Влияние экс-президента США привело к спорам о дальнейших поставках помощи для Украины Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие республиканцы в палате представителей выступают против помощи для Киева. К этому привело идеологическое влияние экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Guardian. «Часы тикают. Украина не может бесконечно продолжать свои нынешние усилия без дополнительной помощи», — говорится в материале . Автор также добавил, что длительная задержка может поставить под угрозу гуманитарные и военные миссии Киева. «По мере того, как идеология Дональда Трампа „Америка прежде всего“ набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс», — пишет автор. Многие республиканцы в нижней палате «скептически, а то и откровенно враждебно» воспринимают оказание помощи для Украины. Ранее обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон написала, что помощь для Украины от США висит на волоске. Поддержка Киева вызывает много споров в Соединенных Штатах. Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил в Брюсселе с отчаянной просьбой о поставках оружия и боеприпасов для страны.

Многие республиканцы в палате представителей выступают против помощи для Киева. К этому привело идеологическое влияние экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Guardian. «Часы тикают. Украина не может бесконечно продолжать свои нынешние усилия без дополнительной помощи», — говорится в материале. Автор также добавил, что длительная задержка может поставить под угрозу гуманитарные и военные миссии Киева. «По мере того, как идеология Дональда Трампа „Америка прежде всего“ набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс», — пишет автор. Многие республиканцы в нижней палате «скептически, а то и откровенно враждебно» воспринимают оказание помощи для Украины. Ранее обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон написала, что помощь для Украины от США висит на волоске. Поддержка Киева вызывает много споров в Соединенных Штатах. Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил в Брюсселе с отчаянной просьбой о поставках оружия и боеприпасов для страны.