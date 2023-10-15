В горевшей Сосьве при обрушении в доме пострадал мужчина

16 октября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

На мужчину упал фрагмент перекрытия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В пострадавшем от лесных пожаров поселке Сосьва (Свердловская область) произошло обрушение в жилом доме. В результате пострадал мужчина. «В одном из подъездов второго этажа 8-квартирного двухэтажного дома, 1956 года постройки, произошло обрушение фрагмента потолочного перекрытия. В результате обрушения 35-летний мужчина получил травмы головы», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Надзорное ведомство по факту инцидента организовало проверку. В ходе надзорных мероприятий оценят соблюдение жилищного законодательства. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Известно, что дом не обслуживается ни одной управляющим компаний, действующих в поселке. Также, по данным URA.RU, в Сосьве отсутствует чиновник, который бы отвечал за ЖКХ — местная администрация ищет его, предлагая зарплату до 44 тысяч рублей. Предыдущего руководителя этого направления, Вячеслава Алексеева, поместили в СИЗО по уголовному делу о халатности и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Глава Сосьвы после разрушительного пожара ушел в отставку, на прошлой неделе депутаты местной думы выбрали нового.



Сосьва стала известна на на всю страну из-за масштабных лесных пожаров, бушевавших в поселке в апреле. В результате лишились домов десятки жителей поселка. Также были и погибшие. Подробно о возгораниях Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пострадавшем от лесных пожаров поселке Сосьва (Свердловская область) произошло обрушение в жилом доме. В результате пострадал мужчина. «В одном из подъездов второго этажа 8-квартирного двухэтажного дома, 1956 года постройки, произошло обрушение фрагмента потолочного перекрытия. В результате обрушения 35-летний мужчина получил травмы головы», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Надзорное ведомство по факту инцидента организовало проверку. В ходе надзорных мероприятий оценят соблюдение жилищного законодательства. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Известно, что дом не обслуживается ни одной управляющим компаний, действующих в поселке. Также, по данным URA.RU, в Сосьве отсутствует чиновник, который бы отвечал за ЖКХ — местная администрация ищет его, предлагая зарплату до 44 тысяч рублей. Предыдущего руководителя этого направления, Вячеслава Алексеева, поместили в СИЗО по уголовному делу о халатности и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Глава Сосьвы после разрушительного пожара ушел в отставку, на прошлой неделе депутаты местной думы выбрали нового. Сосьва стала известна на на всю страну из-за масштабных лесных пожаров, бушевавших в поселке в апреле. В результате лишились домов десятки жителей поселка. Также были и погибшие. Подробно о возгораниях Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.