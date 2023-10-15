15 октября 2023

В горевшей Сосьве при обрушении в доме пострадал мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область
На мужчину упал фрагмент перекрытия Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В пострадавшем от лесных пожаров поселке Сосьва (Свердловская область) произошло обрушение в жилом доме. В результате пострадал мужчина.

«В одном из подъездов второго этажа 8-квартирного двухэтажного дома, 1956 года постройки, произошло обрушение фрагмента потолочного перекрытия. В результате обрушения 35-летний мужчина получил травмы головы», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство по факту инцидента организовало проверку. В ходе надзорных мероприятий оценят соблюдение жилищного законодательства. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Известно, что дом не обслуживается ни одной управляющим компаний, действующих в поселке.

Также, по данным URA.RU, в Сосьве отсутствует чиновник, который бы отвечал за ЖКХ — местная администрация ищет его, предлагая зарплату до 44 тысяч рублей. Предыдущего руководителя этого направления, Вячеслава Алексеева, поместили в СИЗО по уголовному делу о халатности и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Глава Сосьвы после разрушительного пожара ушел в отставку, на прошлой неделе депутаты местной думы выбрали нового.

Сосьва стала известна на на всю страну из-за масштабных лесных пожаров, бушевавших в поселке в апреле. В результате лишились домов десятки жителей поселка. Также были и погибшие. Подробно о возгораниях Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.

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В пострадавшем от лесных пожаров поселке Сосьва (Свердловская область) произошло обрушение в жилом доме. В результате пострадал мужчина. «В одном из подъездов второго этажа 8-квартирного двухэтажного дома, 1956 года постройки, произошло обрушение фрагмента потолочного перекрытия. В результате обрушения 35-летний мужчина получил травмы головы», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Надзорное ведомство по факту инцидента организовало проверку. В ходе надзорных мероприятий оценят соблюдение жилищного законодательства. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Известно, что дом не обслуживается ни одной управляющим компаний, действующих в поселке. Также, по данным URA.RU, в Сосьве отсутствует чиновник, который бы отвечал за ЖКХ — местная администрация ищет его, предлагая зарплату до 44 тысяч рублей. Предыдущего руководителя этого направления, Вячеслава Алексеева, поместили в СИЗО по уголовному делу о халатности и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Глава Сосьвы после разрушительного пожара ушел в отставку, на прошлой неделе депутаты местной думы выбрали нового. Сосьва стала известна на на всю страну из-за масштабных лесных пожаров, бушевавших в поселке в апреле. В результате лишились домов десятки жителей поселка. Также были и погибшие. Подробно о возгораниях Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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